Кадагишвили: Визалиберализация не та тема, которую так просто у нас отнять

04.11.2025 15:05





Председатель Комитета парламента по самоуправлению Иракли Кадагишвили заявил, что Евросоюз занял позицию мести по отношению к Грузии.



По его словам, нельзя возлагать на государство ответственность за то, что оно выполняет свои обязательства и не допускает всякого рода революционных сценариев.



«Их оценки стали неприемлемыми после того, как они проиграли на выборах 2024 года. С тех пор они заняли по отношению к Грузии позицию мести. Помните, как нам предоставили либерализацию визового режима? — У них не было другого выбора. Тогда они не сказали, что статус был присвоен благодаря заслугам правительства Грузии, потому что были проведены реформы, — они сказали, что статус мы предоставляем не правительству Грузии, а грузинскому народу. Поэтому теперь давайте посмотрим, как они отнимут у грузинского народа либерализацию визового режима. Это не будет нашей ответственностью — почему? — Нельзя возлагать на тебя ответственность за то, почему ты провёл прозрачные, демократические выборы и почему ты победил. Нельзя считать ответственностью прозрачность, которая, например, повсеместно принята в Европе, чтобы финансирование было прозрачным. Нельзя возлагать на государство ответственность за то, что оно выполняет свои обязательства и не даёт волю всяким революционным сценариям. Это не ответственность. Это обязанность государства. Нельзя возлагать на государство ответственность за то, что ты можешь без всяких бюрократических барьеров основать вещание. Нельзя возлагать на государство ответственность за то, что ни один телеканал этой страны не был запрещён или передан, наоборот, привратников — экспроприаторов — отнять и вернуть законным владельцам через суд», — заявил Кадагишвили.



Он также сказал, что грузинский народ потребует ответа от тех, кто будет автором такой скоординированной атаки на демократию в Грузии.



«Они думают, что грузинский народ и Грузия — это низкий забор, через который можно всё пропустить и что у них всё сойдёт с рук. Что такое в конце концов либерализация визового режима? — Это 90 дней, когда уезжаешь за границу и не стоишь в очередях в посольствах. И за это нам делают упрёки? Это упрёк грузинскому народу? Грузинскому народу, который так много боролся и трудился ради Европы и НАТО, и ещё на нас нападали, что мы что-то не записали в резолюции, почему вы не приняли санкции против России, и кто был нашим защитником? — У нас были лучшие контингенты во всём НАТО, а они нам не передали ни одного типа вооружения.



Они хотят, чтобы Грузия стала марионеткой, которой будут пользоваться так, что вместо визалиберализации мы начнём ожидать дождя бомб над головой. Это главное для Грузии, и не бойтесь вы — визалиберализация не та тема, которую так просто у нас отнять, потому что визалиберализацию предоставили грузинскому народу, и теперь кого-то хотят наказать — грузинский народ. Они этого не собираются делать и не смогут, потому что мы правы. Грузия права», — заявил Иракли Кадагишвили.







