Саломе Зурабишвили: Террор в Грузии - новые рекорды!


04.11.2025   15:15


Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что азербайджанский журналист Афган Садыгов, который присутствует на ежедневных акциях протеста в Тбилиси, оштрафован в сумме на 100 000 долларов.

По ее оценке, это новый рекорд террора в Грузии.

«Террор в Грузии - новые рекорды! Азербайджанский журналист Афган Садыгов, который присутствует на ежедневных акциях протеста в Тбилиси, был оштрафован в сумме на 100 000 долларов за 55 нарушений нового закона, запрещающего протестующим перекрывать улицы», - написала Зурабишвили.


