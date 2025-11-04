Саломе Зурабишвили: Террор в Грузии - новые рекорды!

04.11.2025 15:15





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что азербайджанский журналист Афган Садыгов, который присутствует на ежедневных акциях протеста в Тбилиси, оштрафован в сумме на 100 000 долларов.



По ее оценке, это новый рекорд террора в Грузии.



«Террор в Грузии - новые рекорды! Азербайджанский журналист Афган Садыгов, который присутствует на ежедневных акциях протеста в Тбилиси, был оштрафован в сумме на 100 000 долларов за 55 нарушений нового закона, запрещающего протестующим перекрывать улицы», - написала Зурабишвили.





