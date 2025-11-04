Опубликован конституционный иск «Мечты» о запрете партий

На сайте Конституционного суда Грузии опубликован конституционный иск «Грузинской мечты», согласно которому «Грузинская мечта» требует запретить оппозиционные партии.



Дата подачи иска — 31 октября 2025 года. Документ подписали 88 депутатов от «Грузинской мечты» и парламентских партий — сателлитов «Мечты» — «Европейские социалисты» и «Сила народа».



Согласно конституционному иску, «Грузинская мечта» требует признать неконституционными три партии — «Нацдвижение», «Сильная Грузия — Лело» и коалиция «За перемены».



«Поскольку деятельность вышеупомянутых политических партий направлена на свержение конституционного строя Грузии и изменение его путем насилия, нарушение независимости Грузии и территориальной целостности, мы требуем признать деятельность следующих политических партий неконституционной, запретить эти политические партии и аннулировать их регистрацию», — говорится в заявлении.



Претензия основана главным образом на заключении временной парламентской комиссии по оценке правления «Нацдвижения» и состоит из нескольких частей:



• подходы к Конституции Грузии и Европейскому суду по правам человека;

• неконституционные политические партии;

• свержение конституционного строя Грузии и изменение его с применением насилия;

• систематическое нарушение прав человека;

• посягательство на независимость Грузии, нарушение территориальной целостности страны;

• события, связанные с августовской войной 2008 года;

• события, последовавшие за 2012 годом.



На рассмотрение иска у Конституционного суда есть 9 месяцев.



Напомним, 28 октября спикер Шалва Папуашвили заявил, что «Грузинская мечта» обратится в Конституционный суд с просьбой запретить 3 партии.



По словам Папуашвили, конституционный иск, подготовленный правящей партией, требует признать неконституционными и запретить следующие партии:



«Нацдвижение»;

коалиция «За перемены»;

«Лело — Сильная Грузия».

Иск не касается партии «Гахария за Грузию», депутаты которой вошли в парламент Грузии, но считают его нелегитимным.



Не касается он и конкретных политических деятелей, как ранее было заявлено «Мечтой».



Представители «Лело — Сильная Грузия», которые участвовали в выборах в органы местного самоуправления 4 октября 2025 года — в случае объявления партий неконституционными — будут считаться независимыми депутатами.



Источник: SOVA

