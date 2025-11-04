|
|
|
Опубликован конституционный иск «Мечты» о запрете партий
04.11.2025 15:35
На сайте Конституционного суда Грузии опубликован конституционный иск «Грузинской мечты», согласно которому «Грузинская мечта» требует запретить оппозиционные партии.
Дата подачи иска — 31 октября 2025 года. Документ подписали 88 депутатов от «Грузинской мечты» и парламентских партий — сателлитов «Мечты» — «Европейские социалисты» и «Сила народа».
Согласно конституционному иску, «Грузинская мечта» требует признать неконституционными три партии — «Нацдвижение», «Сильная Грузия — Лело» и коалиция «За перемены».
«Поскольку деятельность вышеупомянутых политических партий направлена на свержение конституционного строя Грузии и изменение его путем насилия, нарушение независимости Грузии и территориальной целостности, мы требуем признать деятельность следующих политических партий неконституционной, запретить эти политические партии и аннулировать их регистрацию», — говорится в заявлении.
Претензия основана главным образом на заключении временной парламентской комиссии по оценке правления «Нацдвижения» и состоит из нескольких частей:
• подходы к Конституции Грузии и Европейскому суду по правам человека;
• неконституционные политические партии;
• свержение конституционного строя Грузии и изменение его с применением насилия;
• систематическое нарушение прав человека;
• посягательство на независимость Грузии, нарушение территориальной целостности страны;
• события, связанные с августовской войной 2008 года;
• события, последовавшие за 2012 годом.
На рассмотрение иска у Конституционного суда есть 9 месяцев.
Напомним, 28 октября спикер Шалва Папуашвили заявил, что «Грузинская мечта» обратится в Конституционный суд с просьбой запретить 3 партии.
По словам Папуашвили, конституционный иск, подготовленный правящей партией, требует признать неконституционными и запретить следующие партии:
«Нацдвижение»;
коалиция «За перемены»;
«Лело — Сильная Грузия».
Иск не касается партии «Гахария за Грузию», депутаты которой вошли в парламент Грузии, но считают его нелегитимным.
Не касается он и конкретных политических деятелей, как ранее было заявлено «Мечтой».
Представители «Лело — Сильная Грузия», которые участвовали в выборах в органы местного самоуправления 4 октября 2025 года — в случае объявления партий неконституционными — будут считаться независимыми депутатами.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна