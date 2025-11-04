|
Трамп выразил полную поддержку инициатору MEGOBARI Act на переизбрание в Южной Каролине
04.11.2025 16:29
Дональд Трамп, президент США, заявил о полной поддержке конгрессмена-республиканца Джо Уилсона, инициатора MEGOBARI Act, на выборах в округе Южная Каролина.
«Конгрессмен Джо Уилсон, который с самого начала был на нашей стороне, является самым большим поборником интересов 2-го избирательного округа Южной Каролины!
Джо Уилсон имеет мою полную поддержку на переизбрание — он никогда вас не подведет», — написал президент США Дональд Трамп о конгрессмене-республиканце.
Напомним, Джо Уилсон часто подчеркивает важность принятия MEGOBARI Act, в то время как представители «Грузинской мечты» критикуют его, заявляя, что это — недружественный по отношению к грузинскому народу и Грузии акт.
Промежуточные выборы в США назначены на ноябрь 2026 года, в ходе которых избирут 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.
