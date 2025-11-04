Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Трамп выразил полную поддержку инициатору MEGOBARI Act на переизбрание в Южной Каролине


04.11.2025   16:29


Дональд Трамп, президент США, заявил о полной поддержке конгрессмена-республиканца Джо Уилсона, инициатора MEGOBARI Act, на выборах в округе Южная Каролина.

«Конгрессмен Джо Уилсон, который с самого начала был на нашей стороне, является самым большим поборником интересов 2-го избирательного округа Южной Каролины!

Джо Уилсон имеет мою полную поддержку на переизбрание — он никогда вас не подведет», — написал президент США Дональд Трамп о конгрессмене-республиканце.

Напомним, Джо Уилсон часто подчеркивает важность принятия MEGOBARI Act, в то время как представители «Грузинской мечты» критикуют его, заявляя, что это — недружественный по отношению к грузинскому народу и Грузии акт.

Промежуточные выборы в США назначены на ноябрь 2026 года, в ходе которых избирут 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.


Источник: SOVA
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна