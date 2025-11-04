Минобразования Грузии не подтверждает «массового» распространения чесотки в школах и детсадах

Минобразования Грузии не подтверждает «массового распространения» кожного заболевания — чесотки (მუნი) в школах и детских садах Тбилиси и обещает «проверить» информацию.



В министерстве сообщили, что некоторые случаи подлежат проверке, однако отказались подтверждать случаи, о которых пишут в соцсетях.



Добавим, почти две недели подряд в соцсетях поступают сообщения о подтвержденных случаях заразного кожного заболевания (акародерматит), вызываемое чесоточным клещом Sarcoptes scabiei в школах и детских садах.



Однако до сих пор ни Минздрав Грузии, ни Минобразования не делали официального заявления.



Агентство Tabula предоставила министерству справки с тех школ и детских садов, в которых были зарегистрированы случаи чесотки, ведомство обещает проверить документы.



Напомним, заразное заболевание чесотка (акародерматит) передается при контакте с зараженным человеком. По словам специалистов, если в доме заболел хоть один член семьи, то остальные члены семь тоже должны будут пройти курс лечения. Поэтому обязательно следует обратиться к дерматологу, не теряя времени.



Кроме прочего, заражается и одежда, нижнее белье, постельное белье, которое находится в контакте с пациентом, — его необходимо на высокой температуре постирать. Если стирка невозможна с соблюдением стандартов, то необходимо поместить одежду в отдельные целлофановые мешки, завернув их и не контактировать с ними несколько дней. По словам врачей, паразит без контакта с человеком не выживает.



Специалисты, которые крайне удивлены зафиксированным количеством случаев чесотки, призывают обращаться к специалистам и изолировать себя от остальных, чтобы не увеличивать риск передачи заболевания.





