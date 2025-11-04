«Эрозия верховенства закона» - отчет о расширении ЕС

04.11.2025 17:10





В отчёте Еврокомиссии о расширении ЕС за 2025 год Европейская комиссия беспрецедентно жёстко критикует власти Грузии за нарушение фундаментальных прав человека, «пошатнувшуюся» независимость суда, подчинение ключевых демократических институтов интересам правящей партии и изменившиеся приоритеты внешней политики. Об этом сообщает «Радио Свобода».



Отчёт, подготовленный Европейской комиссией для Европарламента, Европейского совета и других европейских институтов, включает в себя ежегодную оценку прогресса и приоритетов реформ во всех странах-кандидатах на вступление в ЕС, включая Грузию.



Отчёт о расширении не имеет прямого отношения к решению о приостановке безвизового режима для Грузии (или для определённых групп ее граждан), но может послужить предлогом для принятия того или иного решения по этому вопросу.



Что сказано в отчете о Грузии



Принятые и реализованные в Грузии ограничительные законы, касающиеся активистов, гражданского общества и независимых СМИ, ставят под угрозу сохранение демократических основ и являются беспрецедентными среди стран-кандидатов;



Грузия пережила серьёзный демократический откат, сопровождаемый быстрой эрозией верховенства закона и резким ограничением фундаментальных прав;



Системные и систематические репрессивные действия властей – включая ограничительные законы в отношении гражданского пространства, базовых прав и независимых СМИ, преследование ЛГБТК+ людей, чрезмерное применение силы правоохранительными органами при полной безнаказанности и враждебную риторику в адрес Европейского союза – резко противоречат ценностям ЕС и ожидаемым действиям страны-кандидата;



По девяти рекомендациям Еврокомиссии зафиксирован значительный откат, что ещё больше удаляет страну от европейского пути;



Институты, созданные для защиты верховенства закона, использовались в партийных целях, что подорвало их доверие;

Власти не предприняли никаких шагов, чтобы изменить курс и вернуть страну на путь евроинтеграции;



Аресты ведущих оппозиционных фигур, а также заявления правящей партии о намерении запретить деятельность отдельных оппозиционных сил и связанных с ними лиц представляют собой прямую атаку на политический плюрализм;



Уровень демократии в стране значительно снизился, поскольку институты и органы, необходимые для нормального функционирования демократии, утратили беспристрастность и независимость;



Законодательные изменения в Грузии серьёзно подорвали независимость и целостность судебной системы, усилив риски её политического захвата;



Парламентские выборы 2024 года и муниципальные выборы 2025 года в Грузии проходили в условиях высокой поляризации и серьёзного демократического отката и сопровождались сообщениями о запугивании избирателей, давлении и принуждении. Все это поставило под сомнение возможность свободного формирования воли граждан и голосования без страха возмездия.



Реэкспорт товаров, имеющих высокую приоритетность и экономическую значимость для ЕС, остаётся предметом серьёзной обеспокоенности;



Количество рейсов из Грузии в Россию по различным направлениям существенно выросло;



Грузия должна активнее сотрудничать с ЕС, чтобы предотвратить использование своей территории и зарегистрированных в стране юридических лиц для обхода ограничительных мер ЕС;



Грузия, как правило, сохраняет хорошие двусторонние отношения с соседями и другими странами, охваченными политикой расширения;



Несмотря на то, что Грузия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, Киев выражает обеспокоенность несоответствием действий Тбилиси санкционной политике ЕС против России и отсутствием военного-технического сотрудничества с Союзом;



Самый заметный рост ВВП зафиксирован в Грузии (9,4%), за ней следуют Косово (4,4%) и Северная Македония (2,8%). Сербия (3,9%) и Албания (4%) сохранили темпы роста на уровне предыдущего года.





