|
|
|
Конституционный иск о запрете партий будет рассматривать бывший прокурор при правительстве Саакашвили
04.11.2025 17:22
Иск «Грузинской мечты», требующей запрета трёх оппозиционных партий, рассматривается Первой коллегией Конституционного суда под председательством судьи Васила Ройнишвили в составе Евы Гоциридзе, Георгия Кверенчхиладзе и Георгия Тевдорашвили.
Согласно открытым источникам, во время правления ЕНД Ройнишвили занимал различные должности в правоохранительных органах, в том числе прокурора Аджарии в 2006–2008 годах и заместителя генерального прокурора Грузии в 2008–2009 годах.
Примечательно, что в конституционном иске «Мечта» упомянула, что в деле об убийстве сержанта Роина Шавадзе, в разделе «систематическое и систематическое нарушение прав человека», судья Васил Роинишвили был прокурором Аджарии на момент убийства Шавадзе, а затем был назначен на должность заместителя главного прокурора Грузии.
Кроме того, по данным «Батумелеби», Роинишвили был непосредственным прокурором по делу Роина Шавадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна