Конституционный иск о запрете партий будет рассматривать бывший прокурор при правительстве Саакашвили


04.11.2025   17:22


Иск «Грузинской мечты», требующей запрета трёх оппозиционных партий, рассматривается Первой коллегией Конституционного суда под председательством судьи Васила Ройнишвили в составе Евы Гоциридзе, Георгия Кверенчхиладзе и Георгия Тевдорашвили.

Согласно открытым источникам, во время правления ЕНД Ройнишвили занимал различные должности в правоохранительных органах, в том числе прокурора Аджарии в 2006–2008 годах и заместителя генерального прокурора Грузии в 2008–2009 годах.

Примечательно, что в конституционном иске «Мечта» упомянула, что в деле об убийстве сержанта Роина Шавадзе, в разделе «систематическое и систематическое нарушение прав человека», судья Васил Роинишвили был прокурором Аджарии на момент убийства Шавадзе, а затем был назначен на должность заместителя главного прокурора Грузии.

Кроме того, по данным «Батумелеби», Роинишвили был непосредственным прокурором по делу Роина Шавадзе.


