Конституционный иск о запрете партий будет рассматривать бывший прокурор при правительстве Саакашвили

04.11.2025 17:22





Иск «Грузинской мечты», требующей запрета трёх оппозиционных партий, рассматривается Первой коллегией Конституционного суда под председательством судьи Васила Ройнишвили в составе Евы Гоциридзе, Георгия Кверенчхиладзе и Георгия Тевдорашвили.



Согласно открытым источникам, во время правления ЕНД Ройнишвили занимал различные должности в правоохранительных органах, в том числе прокурора Аджарии в 2006–2008 годах и заместителя генерального прокурора Грузии в 2008–2009 годах.



Примечательно, что в конституционном иске «Мечта» упомянула, что в деле об убийстве сержанта Роина Шавадзе, в разделе «систематическое и систематическое нарушение прав человека», судья Васил Роинишвили был прокурором Аджарии на момент убийства Шавадзе, а затем был назначен на должность заместителя главного прокурора Грузии.



Кроме того, по данным «Батумелеби», Роинишвили был непосредственным прокурором по делу Роина Шавадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





