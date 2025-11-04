Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кая Каллас: Мы пытаемся ввести санкции против тех, кто применяет силу против мирных демонстрантов в Грузии


04.11.2025   19:01


«Мы пытаемся ввести санкции против высокопоставленных государственных чиновников, которые применяют силу против мирных демонстрантов в Грузии», — заявила Кая Каллас, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, в ответ на вопрос о том, ожидаются ли конкретные меры.

По словам Каллас, на данном этапе этот вопрос не пользуется поддержкой всех государств-членов ЕС.

«К этому времени у нас нет поддержки всех государств-членов. Мы продолжаем работать над поиском различных путей решения этих проблем», — заявила Кайя Калас.

Кроме того, согласно заявлению еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, «конкретные меры находятся в руках государств-членов ЕС».

«Надеюсь, что в ноябре мы получим новый механизм приостановления безвизового режима, который позволит нам предпринять дальнейшие шаги. У меня очень важное сообщение для граждан Грузии, особенно учитывая, что их правительство заявляет своим гражданам, что ведёт их в Европейский союз. Уважаемое грузинское правительство, вы не ведёте своих людей в Европейский союз. Вы уводите людей от Европейского союза. Если вы серьёзно настроены в отношении Европейского союза, то прислушайтесь к своему народу и прекратите арестовывать лидеров оппозиции, журналистов и людей, которые думают иначе, чем вы. Тогда мы сможем поговорить», — заявила Марта Кос.


