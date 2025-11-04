Отчет о расширении ЕС: Состояние демократии в Грузии отмечено значительным откатом

В период с 1 сентября 2024 года по 1 сентября 2025 года в состоянии демократии в Грузии отмечается значительный откат,- об этом говорится в отчете ЕС о расширении за 2025 год.



«Власти Грузии приняли репрессивные меры против гражданского общества, представителей СМИ и лидеров оппозиции, что существенно подорвало демократические процессы и фактически аннулирует гражданское участие и систему контроля и баланса. Восемь представителей оппозиции были приговорены к 7–8 месяцам заключения и им запрещено занимать должности в течение следующих двух лет. Отсутствие эффективного парламентского надзора привело к усилению полномочий исполнительной власти», - говорится в отчете.



Согласно докладу, «запугивание, враждебная риторика, угрозы и насилие в отношении гражданского общества и критически настроенных лиц становятся все более частыми».



«Парламент отменил обязательное участие НПО в процессе принятия решений, что ещё больше отстранило гражданское общество от процесса управления. Многие организации гражданского общества получили распоряжение Антикоррупционного бюро с требованием запроса чувствительной информации. Протесты против решения правительства приостановить переговоры о членстве в ЕС до 2028 года повлекли непропорциональное применение насилия и репрессий», - говорится в отчете.



ЕС призывает власти Грузии изменить свой курс, «который противоречит принципам и ценностям ЕС, а также обязательствам международного права».





