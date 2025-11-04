|
|
|
Отчет о расширении ЕС: Состояние демократии в Грузии отмечено значительным откатом
04.11.2025 19:34
В период с 1 сентября 2024 года по 1 сентября 2025 года в состоянии демократии в Грузии отмечается значительный откат,- об этом говорится в отчете ЕС о расширении за 2025 год.
«Власти Грузии приняли репрессивные меры против гражданского общества, представителей СМИ и лидеров оппозиции, что существенно подорвало демократические процессы и фактически аннулирует гражданское участие и систему контроля и баланса. Восемь представителей оппозиции были приговорены к 7–8 месяцам заключения и им запрещено занимать должности в течение следующих двух лет. Отсутствие эффективного парламентского надзора привело к усилению полномочий исполнительной власти», - говорится в отчете.
Согласно докладу, «запугивание, враждебная риторика, угрозы и насилие в отношении гражданского общества и критически настроенных лиц становятся все более частыми».
«Парламент отменил обязательное участие НПО в процессе принятия решений, что ещё больше отстранило гражданское общество от процесса управления. Многие организации гражданского общества получили распоряжение Антикоррупционного бюро с требованием запроса чувствительной информации. Протесты против решения правительства приостановить переговоры о членстве в ЕС до 2028 года повлекли непропорциональное применение насилия и репрессий», - говорится в отчете.
ЕС призывает власти Грузии изменить свой курс, «который противоречит принципам и ценностям ЕС, а также обязательствам международного права».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна