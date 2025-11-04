Отчет о расширении: Курс действий правительства Грузии подорвал отношения ЕС-Грузии и отдалил Грузию от процесса расширения

Процесс вступления Грузии в ЕС фактически остановлен, - говорится в опубликованном 4 ноября коммюнике о политике расширения ЕС 2025 года.



В отчете говорится, что курс действий правительства Грузии подорвал отношения между ЕС и Грузией и отдалил Грузию от процесса расширения ЕС.



В отчете подчеркивается, что действия правительства Грузии не соответствуют ожиданиям от страны-кандидата в ЕС.



Отмечается, что был значительный откат в базовых вопросах, вызванный принятием репрессивного законодательства, подрывающего фундаментальные права и свободы, использованием судебной системы политически, преследованием лидеров оппозиции, незаконными задержаниями демонстрантов и ограничением общественного пространства.



Еврокомиссия «повторяет свою непоколебимую поддержку грузинскому народу и готовность продолжать помогать на пути к европейскому будущему».



«Стирание баланса и принципа демократического принятия решений наряду с отсутствием эффективного парламентского надзора привело к усилению исполнительной власти, включая захват государства.



Решение правительства Грузии в ноябре 2024 года не добиваться начала переговоров о вступлении, однозначно подтвердило его отклонение от политики предыдущих правительств, от европейских устремлений абсолютного большинства грузинского народа и от закрепленного в Конституции Грузии обязательства обеспечить полную интеграцию Грузии в Европейский Союз.



Параллельно правительство Грузии систематически распространяет риторику и дезинформацию против ЕС и не проявило политической готовности к реализации релевантных реформ (например, 9 шагов), отраженных в рекомендациях Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года и необходимых для прогресса страны на пути к ЕС.



Курс действий правительства Грузии подорвал отношения ЕС - Грузии и отдалил Грузию от процесса расширения ЕС. В результате процесс вступления Грузии в ЕС фактически остановился. До тех пор, пока правительство Грузии не изменит свой курс, Еврокомиссия, со своей стороны, совместно с Европейским советом сократила политические контакты на высоком уровне, приостановила двустороннюю помощь, которую напрямую предоставляла правительству Грузии и активизировала усилия по поддержке гражданского общества и независимых СМИ. В январе 2025 года на основании предложения Еврокомиссии, Европейский совет принял решение о частичной приостановке действия визового соглашения между ЕС и Грузией, и приостановил действие визовых исключений для владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов Грузии», - говорится в заявлении.





