Кайя Каллас: На данном этапе у Грузии нет жизнеспособного пути к ЕС
04.11.2025 19:36
У Грузии нет жизнеспособного пути к ЕС, - заявила на пресс-конференции в Брюсселе Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас.
Представляя пакет мер по расширению ЕС, Каллас заявила, что теперь Грузия является страной-кандидатом лишь номинально.
«На данном этапе у Грузии нет жизнеспособного пути к ЕС, если условия резко не изменятся. Теперь она страна-кандидат лишь номинально», - отметила Каллас.
Кайя Каллас также ответила на вопрос редактора «Евроскопа» Тамар Нуцубидзе.
«Как вы знаете, мы также пытаемся ввести санкции в отношении официальных лиц, которые в Грузии применяют насилие против мирных протестующих и подобных лиц. Согласия со стороны всех государств-членов пока нет, но мы продолжаем работать над поиском различных путей решения этих вопросов», - отметила Каллас.
