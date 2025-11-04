|
Папуашвили: Шантаж не пройдёт, мы не собираемся размахивать руками, Грузия продолжит подготовку к Евросоюзу
04.11.2025 19:37
«Было бы хорошо, если бы мы сегодня хотя бы услышали чёткую, однозначную позицию Брюсселя по радикальным группировкам в Грузии, по свержению власти, за которым, не без аргументации, нити ведут в сам Брюссель», — заявил на сегодняшнем брифинге председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
По его словам, упадок ценностей Брюсселя наглядно демонстрируется его поддержкой агрессивных групп, которые 4 октября попытались взять штурмом президентский дворец.
«Шантаж и давление на Грузию не сработают. Мы не сдадимся. Грузия продолжит готовить страну к членству в ЕС. Не к Европейскому союзу, который нынешняя брюссельская бюрократия лишает европейского содержания, оставляя его просто союзом, а к Европейскому союзу, чья цель — вернуть европейские ценности.
Мы наблюдаем настоящее пробуждение в Европе, когда страны одна за другой выбирают правительства и стратегии, которые возвращают ЕС к его истинной системе ценностей, отвергая несправедливое и неуместное вмешательство Брюсселя во внутренние дела, в национальные ценности, в волю народа, в истинную демократию и верховенство закона.
Мы ясно видим, как будущая траектория Грузии переплетается с путём развития, основанным на истинных ценностях ЕС.
Мы будем разоблачать несправедливость, бороться за справедливость, показывать правду и занимать справедливую позицию. Мы планируем до конца», — заявил Шалва Папуашвили.
Для справки, сегодня Европейская комиссия опубликовала свой отчет о расширении ЕС, в который, наряду с другими странами-кандидатами, включена и Грузия.
