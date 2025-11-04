Павел Герчинский передал властям Грузии отчет о расширении ЕС за 2025 год

Сегодня посол ЕС в Грузии Павел Герчинский передал властям Грузии отчет о расширении ЕС за 2025 год. Об этом сообщило представительство ЕС в Грузии.



Как отмечается в информации, в отчете выражается серьёзная обеспокоенность резким ухудшением ситуации в Грузии, отмечается беспрецедентный откат от основополагающих принципов и перечислены девять шагов, необходимых для членства.



«В нём также чётко описаны действия, которые необходимо предпринять Грузии для возвращения на путь членства в ЕС.



Двери ЕС остаются открытыми для Грузии, если правительство вернётся к ценностям и принципам ЕС», — говорится в информации.





