Павел Герчинский передал властям Грузии отчет о расширении ЕС за 2025 год


04.11.2025   19:37


Сегодня посол ЕС в Грузии Павел Герчинский передал властям Грузии отчет о расширении ЕС за 2025 год. Об этом сообщило представительство ЕС в Грузии.

Как отмечается в информации, в отчете выражается серьёзная обеспокоенность резким ухудшением ситуации в Грузии, отмечается беспрецедентный откат от основополагающих принципов и перечислены девять шагов, необходимых для членства.

«В нём также чётко описаны действия, которые необходимо предпринять Грузии для возвращения на путь членства в ЕС.

Двери ЕС остаются открытыми для Грузии, если правительство вернётся к ценностям и принципам ЕС», — говорится в информации.


