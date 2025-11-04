Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Еврокомиссар: Правительство Грузии, вы не ведете свой народ в ЕС


04.11.2025   19:38


Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос обратилась к властям Грузии и сказала, что они не ведут грузинский народ в ЕС, а отдаляют от европейского пути.

«Правительство Грузии — вы не ведете свой народ в ЕС, вы уводите свой народ от ЕС. Если вы серьезно относитесь к вопросу ЕС, то прислушайтесь к своему народу и прекратите сажать в тюрьму лидеров оппозиции, журналистов, людей, которые думают иначе, чем вы. После этого мы сможем поговорить», — заявила политик.

Кос отметила, что в ноябре будет внедрен механизм приостановления действия виз, что позволит предпринять дальнейшие шаги навстречу Грузии.

«Конкретные меры, конечно, находятся в руках государств-членов, но я надеюсь, что в ноябре мы примем новый механизм приостановления выдачи виз, который позволит нам предпринять следующие шаги.

Источник: https://sovanews.tv" rel=nofollow> СОВА
