Отчет Еврокомиссии: Грузия еще больше отклонилась от пути ЕС
04.11.2025 19:39
Еврокомиссия опубликовала отчет о расширении ЕС до 2025 года, в котором говорится, что Грузия «еще больше отклонилась от пути ЕС» за прошедший год после того, как Грузия в 2024 году поставила путь в ЕС под угрозу, вместо того, чтобы выразить свою приверженность европейской интеграции.
В части введения отмечается, что решение грузинского правительства в ноябре 2024 года не начинать переговоры о вступлении в ЕС четко подтвердило их отход от политики предыдущих правительств, от европейских устремлений подавляющего большинства грузинского народа и от обязательств по Конституции Грузии.
Согласно отчету, за этим решением последовали дополнительные репрессивные действия, которые в корне противоречат ценностям ЕС — демократии, верховенству закона и основным правам, «параллельно с которыми грузинское правительство систематически прибегает к беспрецедентной антиевропейской риторике, которая часто соответствует дезинформации в российском стиле».
«Что касается демократии в Грузии, то во время написания доклада произошел значительный регресс«, — читаем мы опубликованный документ, в котором Еврокомиссия подчеркивает, что правительство Грузии приняло репрессивные меры против гражданского общества, представителей СМИ и лидеров оппозиции, что серьезно подрывает демократические процессы в стране.
Согласно отчету, Грузия находится в состоянии определенной и умеренной готовности в направлении реформы государственного управления. Однако подчеркивается, что во время подготовки отчета наблюдалась откат и в этом направлении. Отмечается, что эта реформа была подорвана институциональными изменениями и правовыми поправками, которые ослабляют правовую защиту государственных служащих и основанную на заслугах государственную службу, свободную от политического давления.
«Необходимы значительные усилия для обеспечения стабильной, современной, ориентированной на людей, эффективной, ответственной и прозрачной государственной службы», — говорится в отчете.
В отчете говорится, что рекомендации Еврокомиссии не были выполнены в этом направлении. Соответственно, рекомендации повторяются:
соблюдение европейских принципов и стандартов реформы государственного управления;
прекращение отсталости в направлении правовой защиты государственных служащих;
предоставление соответствующих гарантий и обеспечение права на доступ к публичной информации.
В части функционирования судебной системы говорится, что Грузия находится «на ранней стадии» подготовки, поскольку уже второй год Грузия переживает регресс в этом отношении: «Изменившаяся правовая система подрывает независимость и целостность судебной системы и сводит на нет предыдущие реформы».
Правосудие, свобода и безопасность оцениваются как имеющие «определенный уровень готовности». Подчеркивается, что за время работы над аккаунтом ситуация в этом направлении ухудшилась.
«Сообщения о том, что полиция применяет жестокую, непропорциональную и незаконную силу и тактику запугивания в отношении протестующих, а также о том, что виновные не привлекаются к ответственности, что приводит к безнаказанности за эти действия, свидетельствуют о серьезных недостатках, которые подрывают независимость и доверие к судебной системе.
Поведение правоохранительных органов свидетельствует о чрезмерном политическом вмешательстве. Механизмы надзора и подотчетности сотрудников правоохранительных органов были еще более ослаблены, а после упразднения Специальной следственной службы следственные функции были еще больше сосредоточены в прокуратуре», — говорится в отчете.
В документе также читаем, что в Грузии наблюдалась негативная реакция в плане борьбы с коррупцией.
«Правительство по-прежнему не отреагировало на рекомендации Венецианской комиссии относительно независимости Антикоррупционного бюро, отсутствия у него политической нейтральности и следственных функций в делах о коррупции на высоком уровне», — говорится в документе.
ЕК по основным правам в Грузии пишет, что в результате принятия новых репрессивных законов и поправок основные права человека в стране серьезно ограничиваются.
«Жестокое обращение с протестующими, которое в некоторых случаях приравнивалось к пыткам и унижающему достоинство обращению, было широко распространено в период написания доклада».
В то же время, согласно отчету, за последние два года ситуация в Грузии ухудшилась с точки зрения свободы выражения мнений, и в течение последнего года страна снизила свою готовность в этом отношении на ранней стадии.
Уровень государственных закупок также оценивается как «определенная готовность», но отмечается, что в ходе работы над докладом не было достигнуто прогресса.
В документе говорится, что Грузия обладает определенным уровнем готовности в области статистики и в этом направлении наблюдался ограниченный прогресс, включая создание Межведомственного координационного совета, а также отмечается, что Грузия предоставила Еurostat несколько больше данных.
Кроме того, по оценкам комиссии, существует определенный уровень готовности в направлении финансового контроля, однако в отчете говорится, что за время работы над документом в стране не было достигнуто прогресса в этом отношении.
В отчете ЕК готовность Грузии к международным отношениям оценена как «умеренная» и указано, что в ходе работы над отчетом не было достигнуто прогресса. Что касается направления внешней политики, политики безопасности и оборонной политики, то в этом отношении отмечается негативная реакция.
Еврокомиссия в документе подчеркивает, что Грузия не присоединилась к большинству санкций ЕС против России, Беларуси и Ирана.
«Грузия находится в числе стран с определенной и умеренной готовностью в этой области. В период работы над документом наблюдалась отсталость.
Соответствие Грузии заявлениям высокого представителя ЕС и решениям совета ЕС, касающимся санкций, за период работы над отчетом снизилось и остается сниженным: к 24 октября 2025 года соответствие составляет 40% по сравнению с 53% в 2024 году.
Грузия не присоединилась к большинству ограничительных мер ЕС в отношении России, Беларуси и Ирана.
Во время работы над отчетом она не участвовала в миссиях ЕС по урегулированию кризисов и операциях в рамках общей политики безопасности и обороны», — говорится в отчете.
