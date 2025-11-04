Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Еврокомиссар: в случае с Грузией от статуса кандидата ЕС осталось только название


04.11.2025   19:39


Еврокомиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ситуация в Грузии резко ухудшилась из-за отката демократии, чего никогда не случалось ни в одной стране-кандидате.

На презентации пакета мер по расширению до 2025 года в Европарламенте европолитик заявила, что на фоне продолжающейся отсталости Грузии Еврокомиссия считает, что в случае с Грузией от статуса кандидата осталось только название.

«После прошлогоднего заключения Европейской комиссии о том, что действия грузинских властей привели к фактической приостановке процесса присоединения, и на фоне продолжающегося отката Грузии, комиссия считает, что в случае с Грузией от статуса кандидата осталось только название», — говорится в заявлении. — сказала Марта Кос.

Кос также подчеркнула, что в Грузии наблюдается эрозия верховенства закона и серьезное ограничение основных прав.

«Мы стали свидетелями резкой эрозии верховенства закона и серьезного ограничения основных прав. Правительство Грузии должно срочно изменить свой курс и откликнуться на просьбу граждан относительно европейского будущего», — заявила Марта Кос.


Источник: https://sovanews.tv" rel=nofollow> СОВА
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна