Еврокомиссар: в случае с Грузией от статуса кандидата ЕС осталось только название
04.11.2025 19:39
Еврокомиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ситуация в Грузии резко ухудшилась из-за отката демократии, чего никогда не случалось ни в одной стране-кандидате.
На презентации пакета мер по расширению до 2025 года в Европарламенте европолитик заявила, что на фоне продолжающейся отсталости Грузии Еврокомиссия считает, что в случае с Грузией от статуса кандидата осталось только название.
«После прошлогоднего заключения Европейской комиссии о том, что действия грузинских властей привели к фактической приостановке процесса присоединения, и на фоне продолжающегося отката Грузии, комиссия считает, что в случае с Грузией от статуса кандидата осталось только название», — говорится в заявлении. — сказала Марта Кос.
Кос также подчеркнула, что в Грузии наблюдается эрозия верховенства закона и серьезное ограничение основных прав.
«Мы стали свидетелями резкой эрозии верховенства закона и серьезного ограничения основных прав. Правительство Грузии должно срочно изменить свой курс и откликнуться на просьбу граждан относительно европейского будущего», — заявила Марта Кос.
