Герчинский: Уровень регресса в Грузии беспрецедентен

«Общий уровень регресса в Грузии беспрецедентен, и ЕС, со своей стороны, подтверждает свою готовность продолжать поддерживать грузинский народ на его пути к европейскому будущему», — заявил Павел Герчинский, посол ЕС в Грузии.



По словам посла ЕС в Грузии, «Грузия сегодня дальше от членства в ЕС, чем была в 2023 году».



«Уровень регресса в Грузии за последний год беспрецедентен. За последние 12 месяцев наблюдается серьёзный откат назад в реализации основополагающих принципов расширения, а также девяти шагов, изложенных в рекомендациях Комиссии по предоставлению статуса кандидата. Мы стали свидетелями стремительного подрыва верховенства закона и серьёзных ограничений основных прав. Институты использовались в качестве инструментов для достижения партийных целей. Независимость и беспристрастность судебной системы были подорваны законодательными изменениями, создающими риск захвата судов. Систематические репрессивные действия нанесли ущерб гражданскому пространству и независимости СМИ. Чрезмерное применение силы правоохранительными органами происходило при полной безнаказанности», — заявил посол.



Кроме того, посол заявил: «Враждебная риторика, дезинформация и теории заговора, распространяемые властями Грузии против Евросоюза, периодически повторяются и направлены на подрыв отношений между ЕС и Грузией».



«Арест ведущих лидеров оппозиции в сочетании с заявлением правящей партии о запрете некоторых оппозиционных партий является прямым нападением на один из основополагающих принципов Европейского союза: демократический плюрализм», — заявил посол.



Посол ЕС в Грузии заявил, что двери ЕС остаются открытыми для Грузии.



«Двери ЕС остаются открытыми для Грузии, если власти решат изменить курс и вернуться к ценностям и принципам, на которых основан ЕС. В отчете о расширении четко изложены шаги и реформы, которые Грузии необходимо предпринять, чтобы вернуться на правильный путь и двигаться вперед к членству в ЕС. Прежде всего, Грузии необходимо продемонстрировать твердую приверженность устранению серьезных проблем в области демократии, прав человека и верховенства закона, а также достижению прогресса в реализации девяти шагов», — заявил Герчинский.



Для справки, сегодня Европейская комиссия опубликовала свой отчет о расширении ЕС, в который, наряду с другими странами-кандидатами, включена и Грузия.





