Папуашвили: Если у кого и наблюдается отсталость, так это у правящих институтов ЕС

04.11.2025 20:28





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили охарактеризовал представленный Еврокомиссией доклад о расширении ЕС касательно Грузии, как документ о «Грузии, увиденной из брюссельского кабинета министров, которая не имеет ничего общего с реальной Грузией».



Политик отметил, что доклад органично сочетается с избитыми политическими обвинениями, ложью, враждебной риторикой и преднамеренной злобой со стороны Брюсселя в последний период.



Папуашвили снова напомнил, что Брюссель до сих пор не осудил попытку «радикальных политических групп» штурма резиденции президента Грузии 4 октября этого года. Но и сегодня не слышна четкая, недвусмысленная позиция администрации ЕС по этому вопросу, добавил он.



«Было бы хорошо, хотя бы сегодня, услышать четкую, недвусмысленную позицию Брюсселя по радикальным группировкам в Грузии, по свержению правительства, за которым, не без аргументов, нити тянутся в сам Брюссель. Именно этот примечательный факт является самой яркой иллюстрацией того, как европейская бюрократия относится к грузинскому государству, грузинскому народу и их выбору», — заявил спикер.



Папуашвили заявил, что европейская бюрократия полна высокомерного отношения и неуважения ко всем странам, которые не проявляют слепого повиновения, и кто пытается принимать независимые решения и пользоваться суверенным правом управлять государством.



«Хорошим примером этого является представленный сегодня Европейской комиссией доклад о расширении ЕС в отношении Грузии, в котором органично сочетаются блеклые политические обвинения, ложь, враждебная риторика и преднамеренный злой умысел. Это Грузия, увиденная глазами брюссельского кабинета министров, которая не имеет ничего общего с реальной Грузией», — заявил политик.



Папуашвили отметил, что отчет о расширении ЕС, в котором грузинская часть прошита белыми нитками, представлен именно в духе такой традиции. Он заявил, что та часть документа, в которой оценивается прогресс страны на основе измеримых параметров, написана в очень сухой и многословной форме, в то время как политическая часть отчета резко агрессивна и несправедлива.



«Вот почему мы хотели бы четко заявить, что если у кого-то и наблюдается отсталость в результате такого несправедливого, предвзятого, антидемократического, поляризующего и деструктивного отношения к стране, то это у нынешних правящих институтов Европейского союза.



Поэтому неудивительно, что Брюссель избегает диалога и предпочитает высокомерный тон», — сказал Шалва Папуашвили.



Источник: СОВА

