Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Герчинский: Грузия не находится на том пути, чтобы стать членом ЕС в 2030 году или позже


04.11.2025   21:27


Грузия не находится на том пути, чтобы стать членом ЕС в 2030 году или позже, - заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, отвечая на вопрос, насколько реально для Грузии стать членом ЕС в 2030 году.

«Отчет о расширении абсолютно ясен. Грузия не находится на том пути, чтобы стать членом ЕС в 2030 году или позже. При демократическом откате, антиевропейской дезинформации, которую повторяют высшие лица власти и эрозии фундаментальных свобод, на которых основывается ЕС, Грузия не сможет стать членом ЕС», - заявил Герчинский.

По его словам, для улучшения ситуации Евросоюз готов к сотрудничеству с властями.

«Со своей стороны, мы готовы сотрудничать с властью, чтобы изменить эту прискорбную ситуацию. Этот отчет подготовлен 33 институтами, 9 агентствами. Мы готовы способствовать тому, чтобы Грузия стала историей успеха. Для этого необходима добрая воля со стороны властей Грузии, соблюдение основных правил и принципов, на которых стоит Евросоюз», - отметил посол.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна