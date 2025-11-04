Герчинский: Грузия не находится на том пути, чтобы стать членом ЕС в 2030 году или позже

04.11.2025 21:27





Грузия не находится на том пути, чтобы стать членом ЕС в 2030 году или позже, - заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, отвечая на вопрос, насколько реально для Грузии стать членом ЕС в 2030 году.



«Отчет о расширении абсолютно ясен. Грузия не находится на том пути, чтобы стать членом ЕС в 2030 году или позже. При демократическом откате, антиевропейской дезинформации, которую повторяют высшие лица власти и эрозии фундаментальных свобод, на которых основывается ЕС, Грузия не сможет стать членом ЕС», - заявил Герчинский.



По его словам, для улучшения ситуации Евросоюз готов к сотрудничеству с властями.



«Со своей стороны, мы готовы сотрудничать с властью, чтобы изменить эту прискорбную ситуацию. Этот отчет подготовлен 33 институтами, 9 агентствами. Мы готовы способствовать тому, чтобы Грузия стала историей успеха. Для этого необходима добрая воля со стороны властей Грузии, соблюдение основных правил и принципов, на которых стоит Евросоюз», - отметил посол.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





