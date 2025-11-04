Марта Кос: Единственный вариант — если правительство Грузии пересмотрит многие законы, которые явно антиевропейские

04.11.2025 21:28





«Правительство Грузии обманывает собственный народ, говоря, что приближает Грузию к ЕС, но на самом деле отдаляет Грузию от ЕС», — заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на саммите по расширению ЕС, организованном по инициативе Euronews.



По её словам, в случае с Грузией сегодняшний отчёт — худший из когда-либо подготовленных для страны-кандидата.



«Правительство Грузии обманывает собственный народ. Оно говорит, что приближает Грузию к ЕС, но на самом деле отдаляет Грузию от ЕС. Наблюдается явный регресс во многих областях. Особенно в таких фундаментальных вопросах, как верховенство закона, борьба с коррупцией и свобода СМИ. Грузинское правительство не отстаивает интересы собственного народа. Единственный выход для грузинского правительства — пересмотреть многие законы, которые явно антиевропейские. Правительство должно прекратить аресты своих оппонентов и журналистов, прекратить дальнейшее преследование организаций гражданского общества. Нам сложно поддерживать их, поскольку им грозит тюремное заключение. Очевидно, что Грузия по-прежнему является страной-кандидатом на членство в ЕС, но для Европейской комиссии это только на бумаге. Мы сделаем всё возможное для поддержки СМИ и организаций гражданского общества», — заявил Кос.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





