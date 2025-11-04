Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Зурабишвили — об отчете ЕК


04.11.2025   21:29


Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, отреагировала на представленный в Брюсселе отчет Еврокомиссии о расширении ЕС относительно Грузии.



Политик пишет, что лично для нее и большей части Грузии, которая стремиться стать частью Евросоюза, настал тяжелейший день.

Зурабишвили заявила, что статус кандидата, полученный два года назад, сегодня Евросоюз оценил как бутафорию и практически заморозил Грузию.

Пятый президент Грузии призывает граждан выступить на площади Руставели, чтобы защитить европейский путь, поскольку «антигрузинская, антиевропейская и российская политика «Грузинской мечты» привела к ожидаемым и трагическим для страны результатам».

По словам Зурабишвили, Еврокомиссия описала все то, что дало ей основания заявить: «Грузинская мечта» отошла от европейских принципов, пути и будущего с ЕС.

«Мы не можем этого допустить! Мы не можем смириться с таким захватом государства, изменением его ориентации и сознательно упускаем этот исторический шанс. Мы знаем, что этот режим ничего не исправит, не будет проводить никаких реформ, не потерпит антиевропейской риторики и продолжит отставание по российской диктовке.

Поэтому мы должны знать, что возвращение на этот путь зависит только от нас! Кроме как усиление протеста, укрепление единства и свободные выборы нет пути в Европу!

Вот почему мы все должны выступить и отреагировать с <проспекта> Руставели! И сделаем дадим <Брюсселю> еще раз услышать наш европейский голос! Защитим наш европейский путь!!! Не смиримся!», — пишет Саломе Зурабишвили.


