Отчет Еврокомиссии: «Грузии необходимо немедленно остановить откат от демократии»

05.11.2025 11:13





Согласно опубликованному Европейской комиссии отчету о расширении, процесс интеграции Грузии в Евросоюз за последний год практически сошел на нет.



«После прошлогоднего заключения Европейской комиссии о том, что действия грузинских властей привели к фактической приостановке процесса присоединения, и на фоне продолжающегося отката Грузии, комиссия считает, что в случае с Грузией от статуса кандидата осталось только название», — заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.





4 ноября Еврокомиссия опубликовала отчёты о политических событиях в 10 странах, претендующих на членство в Евросоюзе — в Албании, Боснии и Герцеговине, Косове, Северной Македонии, Черногории, Сербии, Турции, Молдове и Украине.



Что говорится в отчете о Грузии

● Грузии необходимо немедленно остановить откат от демократии и осуществить конкретные действия и реформы в соответствии с девятью шагами, предусмотренными для получения статуса кандидата, и в полном соответствии с принципами, на которых основан Европейский союз.



● После выводов, принятых Европейским советом в декабре 2024 года, действия правительства Грузии фактически приостановили процесс вступления страны в ЕС. Откат от демократии продолжается, и поэтому Комиссия будет называть Грузию страной-кандидатом лишь формально. Правительство Грузии должно продемонстрировать волю к изменению курса и возвращению на путь членства в ЕС.



● В июне и октябре 2024 года Европейский совет пришел к выводу, что действия грузинских властей поставили под угрозу европейский путь страны и фактически приостановили процесс вступления.



● В декабре 2024 года Совет Европы выразил сожаление по поводу решения правительства Грузии приостановить процесс вступления в Европейский союз до 2028 года. С тех пор ситуация резко ухудшилась. Грузия столкнулась с серьёзным регрессом в области демократии, сопровождавшимся стремительным ухудшением верховенства права и основных прав, которые были существенно ограничены.



● Систематические репрессивные действия властей, включая законодательство, ограничивающее гражданское пространство и основные права, деятельность независимых СМИ и целенаправленное преследование представителей ЛГБТК, чрезмерное применение силы правоохранительными органами, полную безнаказанность и враждебную риторику в адрес Европейского союза, резко контрастируют с ценностями Европейского союза и действиями, ожидаемыми от страны-кандидата на вступление в ЕС.



● Кроме того, наблюдается значительный регресс в реализации девяти шагов, изложенных в рекомендации Комиссии по статусу кандидата, что ещё больше отдаляет страну от её пути к Европейскому союзу. Институты, созданные для обеспечения верховенства права, использовались в партийных целях, что подрывало их целостность. Власти не предприняли никаких шагов, чтобы переломить курс и вернуть страну на путь сближения с Европейским союзом.



● Аресты лидеров оппозиции в сочетании с заявлением правящей партии о намерении запретить деятельность некоторых оппозиционных партий и связанных с ними лиц представляют собой прямую атаку на демократический плюрализм.



● Общественный вещатель Грузии не является независимым и проводит предвзятую редакционную политику. Он пропагандирует антиевропейскую риторику. В преддверии парламентских выборов 2024 года Общественный вещатель непропорционально выделял эфирное время политическим партиям и сосредоточил большую часть (61%) своего предвыборного освещения на правящей партии «Грузинская мечта». В апреле 2025 года, в отсутствие других кандидатов, бывший высокопоставленный политик «Грузинской мечты» был переизбран председателем совета директоров Общественного вещателя. Звучали жалобы на совет директоров и руководство за пренебрежение общественными интересами и отказ от освещения акций протеста. Несколько журналистов были уволены.



● Грузия находится на начальном этапе подготовки к функционированию судебной системы после двух лет регресса: изменившаяся правовая система подрывает независимость и целостность судебной системы и сводит на нет предыдущие реформы.



● Грузия также отступила в борьбе с коррупцией. Власти вновь не отреагировали на рекомендации Венецианской комиссии относительно независимости Антикоррупционного бюро и отсутствия у него политической нейтральности.



● Европейская комиссия призывает власти Грузии отменить репрессивные законодательные поправки, восстановить независимость гражданского общества, СМИ и судебной системы, а также реализовать предложенные приоритетные шаги для достижения разумного прогресса в интеграции с ЕС.





