Датунашвили: Граждане Грузии должны осмыслить эту тяжелейшую реальность, перед которой сегодня оказалась наша страна

05.11.2025 15:09





По написанному в Москве сценарию, «Грузинская мечта» похоронила европейскую перспективу Грузии, - так один из лидеров коалиции «Сильная Грузия - Лело» Тазо Датунашвили оценивает отчет Европейской комиссии, опубликованный вчера.



По словам Датунашвили, во вчерашнем отчет без какого-либо дипломатического языка говорится о том, что при «Грузинской мечте» про европейское будущее Грузии можно забыть.



«Граждане Грузии должны осмыслить эту тяжелейшую реальность, перед которой сегодня оказалась наша страна. Вчерашний отчет прямо, без какого-либо дипломатического языка и обиняков, сказал «Грузинской мечте» и гражданам Грузии, что при «Грузинской мечте» про европейское будущее можно забыть.



Достижение какого-либо прогресса при «Грузинской мечте» - невозможно, наоборот, в сравнении с тем моментом, когда мы получили статус страны-кандидата, Грузия осталась намного позади с точки зрения развития, в первую очередь, по правам человека, демократии и всем тем компонентам, которые необходимы для вступления Грузии в Евросоюз. Это больное отношение «Грузинской мечты» – сценарий, написанный в Москве, и сегодня окончательно выявлено то, что по написанному в Москве сценарию, «Грузинская мечта» похоронила европейскую перспективу Грузии. Высказывание о том, что статус страны-кандидата остается только на бумаге, означает, что при «Грузинской мечте» процесс европейской интеграции Грузии остановлен»,- заявил Тазо Датунашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





