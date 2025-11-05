Папуашвили: Нынешняя брюссельская бюрократия лишает ЕС европейского содержания

«Мы не сдадимся!», — прокомментировал критический доклад ЕС один из лидеров «Грузинской мечты», спикер парламента Шалва Папуашвили.



Европейская комиссия накануне опубликовала отчёт о расширении ЕС, в котором отмечается, что процесс интеграции Грузии за последний год фактически остановился. В документе выражается «серьёзная обеспокоенность резким ухудшением ситуации в Грузии». В отчете говорится, что Грузия демонстрирует откат по ключевым демократическим стандартам.



Папуашвили объяснил негативный обзор по Грузии «упадком ценностей в Брюсселе» и заявил, что «Грузинская мечта» продолжит «разоблачать несправедливость» и «показывать правду».



По словам Папуашвили, «нынешняя брюссельская бюрократия лишает ЕС европейского содержания».



В числе союзников в ЕС спикер грузинского парламента назвал Венгрию и Словакию, к которым в последнее время присоединилась Чехия. По словам Папуашвили, это те страны, которые отказываются слепо подчиняться директивам Брюсселя:



«Мы являемся свидетелями настоящего пробуждения в Европе, поскольку страны одна за другой выбирают правительства и стратегии, которые возвращают ЕС к системе истинных ценностей, отвергая несправедливое и неуместное вмешательство Брюсселя во внутренние дела, национальные ценности, волю народа, истинную демократию и верховенство права».



Папуашвили сказал, что несмотря ни на что, правительство Грузии продолжить готовить страну к членству в ЕС, которому предстоит оздоровиться:



«Шантаж и давление на Грузию не сработают. Мы не сдадимся! Грузия продолжит готовить страну к членству в Европейском Союзе. Не для Европейского Союза, который нынешняя брюссельская бюрократия лишает европейского содержания, оставляя его просто союзом, а для Европейского Союза, цель которого — вернуть европейские ценности».





