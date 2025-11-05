Вице-спикер парламента: Срок рассмотрения иска составляет девять месяцев, но мы надеемся, что это произойдет раньше

«Срок рассмотрения иска в Конституционном суде установлен в девять месяцев, однако мы надеемся, что рассмотрение состоится раньше», — заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Кахиани в интервью Первому каналу Грузии.



По его словам, в иске представлены такие доказательства, которые станут основанием для признания трёх оппозиционных партий неконституционными.



«Думаю, общество лучше всех понимает, как следует оценивать конституционный иск. Люди хорошо знают, какой большой вред нанесли эти три оппозиционные партии стране. Парламентское большинство было обязано отреагировать на такую вредную политику с правовой точки зрения. Правовой путь здесь только один: решение о признании партий неконституционными принимает Конституционный суд. Срок рассмотрения иска установлен в девять месяцев, однако мы надеемся, что процесс пройдет быстрее. В иске представлены такие доказательства, которые станут основанием для признания этих партий неконституционными. Рассмотрение будет публичным, и народ всё увидит собственными глазами», — заявил Георгий Кахиани.





