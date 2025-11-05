Кобахидзе: Коллективная бюрократия в Брюсселе не отказывается от мысли о возвращении радикальной оппозиции к власти

«Сегодня, естественно, очень сложно добиться перелома в этих отношениях. Видно, что коллективная бюрократия в Брюсселе не отказывается от мысли каким-то образом вернуть радикальную оппозицию к власти», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе грузинским журналистам в Китае.



По словам Кобахидзе, власти надеются на изменение отношения европейской бюрократии к грузинскому народу и избранной народом власти.



«В такой ситуации, конечно, очень трудно даже думать о каком-то переломе, однако мы дождёмся развития событий. Надеемся, что в будущем отношение европейской бюрократии к грузинскому народу и к власти, избранной грузинским народом, всё же изменится. В таком случае, разумеется, станет возможен перелом в отношениях», — заявил премьер.







