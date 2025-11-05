Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Коллективная бюрократия в Брюсселе не отказывается от мысли о возвращении радикальной оппозиции к власти


05.11.2025   18:13


«Сегодня, естественно, очень сложно добиться перелома в этих отношениях. Видно, что коллективная бюрократия в Брюсселе не отказывается от мысли каким-то образом вернуть радикальную оппозицию к власти», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе грузинским журналистам в Китае.

По словам Кобахидзе, власти надеются на изменение отношения европейской бюрократии к грузинскому народу и избранной народом власти.

«В такой ситуации, конечно, очень трудно даже думать о каком-то переломе, однако мы дождёмся развития событий. Надеемся, что в будущем отношение европейской бюрократии к грузинскому народу и к власти, избранной грузинским народом, всё же изменится. В таком случае, разумеется, станет возможен перелом в отношениях», — заявил премьер.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна