Кобахидзе: мы хотим стать членом Евросоюза к 2030 году

05.11.2025 19:41





«Мы очень надеемся, что ситуация в Европейском союзе изменится и справедливость станет принципом, которым будут руководствоваться представители европейской бюрократии в будущем», так грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, находящийся в Китае, прокомментировал доклада о расширении ЕС.



«Очень прискорбно, когда мы видим несправедливость такого масштаба и искажение фактов европейской бюрократией. Европейская бюрократия представляет Европейский союз, и в таких случаях под угрозой и ущербом оказывается репутация не только европейской бюрократии, но и репутация Европейского союза.



Именно в результате подобных действий доверие в Грузии постепенно падает, как к европейской бюрократии, так и к Европейскому союзу в целом. Мы очень надеемся, что эта ситуация изменится в и что справедливость станет принципом, которым будут руководствоваться представители европейской бюрократии в будущем. Однако сегодня это не так, и опубликованный доклад – лучшее тому подтверждение.



Аналогично, когда речь идёт о санкциях, введённых против России, и обеспокоенности, выраженной Украиной по этому поводу, мы не вспоминаем о тревожной позиции Украины в отношении Молдовы или других стран-кандидатов, которые также не присоединились к санкциям. Всё это означает двойные стандарты, несправедливость, серьёзные проблемы в европейской бюрократии.



Я ещё раз повторю, что у нас разные ожидания относительно того, что всё это когда-нибудь изменится. Мы хотим стать членом Евросоюза к 2030 году, и я надеюсь, что ситуация в Евросоюзе к тому времени кардинально изменится. Сегодня деятельность европейской бюрократии опустилась до уровня советских стандартов, что очень прискорбно и печально», — заявил Кобахидзе.



4 ноября, был обнародован отчет Евросоюза о расширении на 2025 год, в котором отражена «серьезная обеспокоенность из-за резкого ухудшения ситуации в Грузии». Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время представления отчета заявила, что «от статуса кандидата Грузии осталось только название».





