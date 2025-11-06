Шесть сенаторов и конгрессменов заступились за бывших сотрудников USAID в Грузии

06.11.2025 10:56





Сенаторы США Джин Шахин, Роджер Уикер, Джон Кёртис и Шелдон Уайтхаус, а также конгрессмены Джо Уилсон и Стив Коэн направили госсекретарю США Марко Рубио двупартийное письмо, в котором призвали администрацию защитить бывших сотрудников США, ставших мишенью со стороны грузинских официальных лиц на фоне тревожного роста антиамериканской риторики.



В письме законодатели призывают госсекретаря Рубио потребовать от правительства Грузии гарантии, что бывшие сотрудники Службы внешней помощи Агентства США по международному развитию (USAID) и другие работники не будут оклеветаны и не станут мишенью для нападок.



Также Госдепартаменту предлагается «жёстко ответить на опасные ложные утверждения, распространяемые правящей партией Грузии «Грузинская мечта», которые подвергли опасности бывших сотрудников США».



«Под руководством «Грузинской мечты» власти Грузии неоднократно заявляли о желании восстановить двусторонние отношения с Соединёнными Штатами, однако их действия и заявления указывают на противоположное. Мы призываем вас потребовать от правительства Грузии гарантий, что бывшие сотрудники Службы внешней помощи USAID и другие лица, работавшие на США, не будут оклеветаны и не станут мишенью нападок.



1 октября в СМИ появилась информация, что глава Службы государственной безопасности Грузии Мамука Мдинарадзе обвинил правительство США в подстрекательстве к революции, утверждая, что бывшим сотрудникам Службы внешней помощи USAID (FSN) выплачивалось вознаграждение, что на деле являлось пенсионными выплатами, предусмотренными законодательством Грузии после увольнения американского персонала. Его комментарии были поддержаны политиками «Грузинской мечты». Такая ошибочная интерпретация ставит сотрудников внешней службы под угрозу.



Эти заявления также свидетельствуют о следующем: «Грузинская мечта» не проявила серьёзного намерения искать пути улучшения двусторонних отношений с Соединёнными Штатами. Мы приветствуем решение Госдепартамента от 6 октября провести встречу с послом Грузии в США Тамар Талиашвили для обсуждения данного вопроса.



Мы также призываем Госдепартамент настоятельно потребовать от «Грузинской мечты» официального и публичного опровержения этих опасных заявлений. Важно, чтобы администрация Трампа рассмотрела эти нарративы, которые ставят под угрозу американский персонал, работающий в Грузии, и создают тревожный прецедент для других иностранных правительств.



Установление продуктивных двусторонних отношений зависит от «Грузинской мечты», однако представители службы безопасности и бывшие американские партнёры не должны использоваться как политические пешки.



Правительство США опирается на местный персонал, который выполняет работу по поручению американских ведомств и агентств. Если мы не будем защищать этот персонал от нападок со стороны иностранных правительств, это ограничит нашу возможность нанимать сотрудников и реализовывать политику США по всему миру.



Мы призываем вас осудить эти нападения и обеспечить решительную реакцию Госдепартамента на случаи преследования сотрудников, работающих от имени Соединённых Штатов, где бы это ни происходило», — говорится в письме.





