Глава МИД Грузии: Украина в различных формах выступала против евроинтеграции Грузии

06.11.2025 11:11





Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что стыдно, когда кто-то обвиняет Грузию, что она в чем-то виновата по отношению к Украине. Министр отметила, что с февраля 2022 года, с первых дней начала полномасштабной агрессии России, Грузия делала все, чтобы всегда заявлять о политической поддержке Украины и что Украина всегда получает эту поддержку от Грузии.



Политик заявила, что никто не сможет сказать о том, что Грузия никоим образом не поддерживала Украину в международных форматах. По словам Бочоришвили, «выводы, сделанные в отчете Европейской комиссии, полностью искажают реальные факты».



«То, где у нас очень четко сформулирована политика, такую же политику проводит любая страна-член ЕС — более того, и государства-члены НАТО. Никто не хочет вступать в конфронтацию с Россией и создавать дополнительные вызовы безопасности. Это вполне естественно. Первоочередная обязанность правительства — избегать угроз для страны. Это наша обязанность, и если мы это делаем, то это не должно вызывать осуждения — это должно приветствоваться», — заявила Бочоришвили.



Глава МИД Грузии указала на то, что Украина не является членом Евросоюза, и относительно Грузии у Киева не может быть никаких оговорок в контексте процесса интеграции в ЕС.



«Путь интеграции Грузии в Европейский союз и процесс получения статуса кандидата каким-то образом сопровождались негативным отношением Украины — чтобы Грузия не получила статус кандидата. Мы своими глазами видели, какие кампании проводились в 2022-2023 годах — до того, как мы получили статус кандидата, и здесь не раз проявлялась включенность Украины в этом направлении, что они в различных формах выступали против евроинтеграции Грузии. Это происходило, это не было скрыто, всем нам известно.



Украина сегодня не является членом Европейского союза, и поэтому в процессе интеграции Грузии в ЕС у нее, конечно, не будет никаких оговорок в отношении Грузии», — заявила политик.



Мака Бочоришвили прокомментировала и заявления посла ЕС в Грузии Павла Герчинского, которые, отметила она, полностью совпадают с заявлениями лидеров Брюсселя — Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос.



«Господин посол не может сделать заявление, которое будет идти вразрез с заявлениями главы внешнеполитической службы ЕС. К сожалению, мы видели единственное заявление Брюсселя, в котором намеренно искажены факты, произошедшие в Грузии 4 октября: намеренно создаются ложные представления и делаются ложные выводы в отношении Грузии.



Поэтому ожидать, что посол сделает какое-то другое заявление, нам не стоит. Он полностью совпадает с заявлениями Кайи Каллас и Марты Кос», — заявила Бочоришвили.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





