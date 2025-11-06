Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Папуашвили: В отчете Еврокомиссии о расширении нам продемонстрировали постыдную неблагодарность


06.11.2025   13:02


Говоря об отчете Еврокомиссии о расширении, грузины не должны забывать о постыдной неблагодарности, которую нам продемонстрировали отчетом - «Грузия систематически не поддерживала международные инициативы в поддержку Украины», - так спикер парламента Шалва Папуашвили отреагировал в соцсети на отчет Еврокомиссии о расширении.

По оценке Шалвы Папуашвили, это ложь и неблагодарность, поскольку с начала войны в Украине Грузия поддержала более 1000 резолюций, деклараций и инициатив.

«Говоря об отчете Еврокомиссии о расширении, грузины не должны забывать о постыдной неблагодарности, которую нам продемонстрировали отчетом - «Грузия систематически не поддерживала международные инициативы в поддержку Украины». Сколько неблагодарности в этой лжи, в то время, как с начала войны мы поддержали более 1000 резолюций, деклараций, инициатив и т. д.», - говорится в информации.


