Папуашвили: В отчете Еврокомиссии о расширении нам продемонстрировали постыдную неблагодарность

06.11.2025 13:02





Говоря об отчете Еврокомиссии о расширении, грузины не должны забывать о постыдной неблагодарности, которую нам продемонстрировали отчетом - «Грузия систематически не поддерживала международные инициативы в поддержку Украины», - так спикер парламента Шалва Папуашвили отреагировал в соцсети на отчет Еврокомиссии о расширении.



По оценке Шалвы Папуашвили, это ложь и неблагодарность, поскольку с начала войны в Украине Грузия поддержала более 1000 резолюций, деклараций и инициатив.



