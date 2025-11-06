Премьер: Надеемся, что постоянный откат, который сегодня переживает европейское пространство, повернет вспять

06.11.2025 13:11





Мы надеемся, что постоянный регресс, который сегодня переживает европейское пространство, как в плане демократии, прав человека, так и экономики, повернет вспять - мы хотим стать членом именно такого повернувшегося Евросоюза, а не того Евросоюза, который видим сегодня, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам в Шанхае, оценивая отчет Еврокомиссии.



«В целом, есть одна большая несправедливость, которая отражена в этом документе. В этом отчете представлено множество конкретных искажённых фактов, в связи с чем общественность, естественно, даст свою оценку. Этот документ в целом отражает трагическую ситуацию, сложившуюся в европейской бюрократии. Результатом этой трагической ситуации, утраты суверенитета стало то, что экономика ЕС, составлявшая 30% мировой экономики, сейчас сократилась до 17,5%. Эта доля из года в год сокращается. Трагическая ситуация отражается как в экономических, так и в политических проблемах, которые создались сегодня ЕС, именно европейской бюрократией из-за утраты суверенитета. Мы надеемся, что эта трагическое положение изменится и постоянный откат, который переживает сегодня европейское пространство как в плане демократии, так и прав человека, экономики, будет повёрнут вспять. Мы хотим стать членом именно такого развернувшегося ЕС, а не того ЕС, который видим сегодня», - заявил премьер-министр.





