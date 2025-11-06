Прокуратура начала уголовное преследование в отношении лидеров основных оппозиционных партий

06.11.2025 14:37





В отношении Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Никанора Мелия, Зураба Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе начато уголовное преследование.



Об этом заявил генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе на брифинге, состоявшемся в прокуратуре.



«В результате совместного расследования, проведённого прокуратурой, Службой государственной безопасности и Министерством внутренних дел, начато уголовное преследование по фактам преступлений, совершённых против государства: саботажа, содействия враждебной деятельности иностранного государства, финансирования действий, направленных против конституционного строя и национальной безопасности Грузии, а также по фактам публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти», — заявил Георгий Гваракидзе.



По словам генерального прокурора, прокуратура обратится в суд с просьбой об избрании меры пресечения в виде залога в отношении Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а в отношении остальных обвиняемых — с ходатайством о назначении даты предварительного судебного заседания в установленные законом сроки.



Гваракидзе пояснил, что после начала военных действий в Украине власти Грузии, исходя из интересов национальной безопасности, приняли решение не вводить экономические санкции против Российской Федерации, чтобы избежать возможного военного конфликта и сохранить мир в стране. По его словам, некоторые лидеры оппозиционных партий — Элене Хоштария, Зураб «Гирчи» Джапаридзе и Георгий Вашадзе — действовали вопреки государственным интересам Грузии и передавали представителям иностранных государств информацию о поставках нефтепродуктов, а также реальные или вымышленные данные о положении дел в военной сфере.



Они, как утверждается, распространяли ложную информацию о том, что воздушное пространство Грузии якобы используется для поставок иранских боевых дронов в Россию. Кроме того, эти же лица, по данным следствия, регулярно передавали иностранным государствам документы и списки государственных служащих для введения против них санкций. В результате, по словам прокурора, различные страны ввели санкции против около 300 граждан Грузии, включая политиков, чиновников и отдельных бизнесменов.



После поражения оппозиционных партий на парламентских выборах в октябре 2024 года, Зураб Джапаридзе, Георгий Вашадзе, Элене Хоштария, Ника Гварамия, Никанор Мелия, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе начали, как утверждает следствие, активные действия по радикализации уличных протестов. Они публично призывали к революции, свержению власти, блокированию государственных зданий и столкновениям с полицией.



Бывший президент Михаил Саакашвили, используя свои страницы в социальных сетях и видеообращения, транслируемые СМИ, также призывал своих сторонников к незаконным и насильственным действиям, заявляя о необходимости «бороться и оказывать агрессивное сопротивление», а также захватывать государственные здания и «свергнуть режим».



Акции, начавшиеся у здания парламента, вскоре, по версии прокуратуры, переросли в массовые беспорядки. Произошли многочисленные столкновения с полицией, использовались «коктейли Молотова» и другие зажигательные вещества. В результате 158 сотрудников полиции получили телесные повреждения, часть из них — тяжёлые. Был подожжён парламент, уничтожена техника и повреждена государственная и частная собственность на проспекте Руставели.



Расследование также выявило, что финансирование и снабжение участников насильственных акций осуществлялось через неправительственные организации и специальные фонды, получавшие средства от международных доноров.



На основании собранных доказательств обвинения предъявлены:



Михаилу Саакашвили — по статье 317 Уголовного кодекса Грузии (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти);



Зурабу Джапаридзе и Георгию Вашадзе — по статьям 318 (саботаж) и 319 (содействие враждебной деятельности иностранного государства);



Элене Хоштария — по статьям 318, 319 и 321¹ (саботаж, предоставление материальных ресурсов для совершения преступления и содействие враждебной деятельности иностранного государства);



Нике Гварамия, Никанору Мелия, Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе — по статье 318 (саботаж).



Генеральный прокурор отметил, что расследование продолжается, и общественность будет регулярно информироваться о его ходе и результатах.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





