Генпрокуратура Грузии обратилась в суд с просьбой применить залог в отношении лидеров «Лело»

06.11.2025 14:52





Генпрокуратура Грузии обращается в суд с просьбой применить залог в качестве меры пресечения в отношении лидеров «Лело — Сильная Грузия» — Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Об этом заявил главный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе.



«Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе меры пресечения в виде освобождения под залог и других обвиняемых в сроки, установленные законом об определении даты досудебного слушания», — сказал Гваракидзе.



Добавим, генрокуратура Грузии возбудила уголовное дело против Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Ники Мелия, Зураба Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.



По словам прокурора Грузии Георгия Гваракидзе, согласно расследованию, проведенному совместно прокуратурой Грузии, СГБ Грузии и МВД Грузии, дело касается преступлений, совершенных против государства, в частности:



• саботажа;

• содействия иностранному государству во враждебной деятельности;

• финансирования деятельности, направленной против конституционного строя Грузии и соображений национальной безопасности;

• и призывов к изменению конституционного строя Грузии путем насилия или свержения государственной власти.





