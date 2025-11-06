|
Генпрокуратура Грузии обратилась в суд с просьбой применить залог в отношении лидеров «Лело»
06.11.2025 14:52
Генпрокуратура Грузии обращается в суд с просьбой применить залог в качестве меры пресечения в отношении лидеров «Лело — Сильная Грузия» — Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Об этом заявил главный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе.
«Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе меры пресечения в виде освобождения под залог и других обвиняемых в сроки, установленные законом об определении даты досудебного слушания», — сказал Гваракидзе.
Добавим, генрокуратура Грузии возбудила уголовное дело против Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Ники Мелия, Зураба Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.
По словам прокурора Грузии Георгия Гваракидзе, согласно расследованию, проведенному совместно прокуратурой Грузии, СГБ Грузии и МВД Грузии, дело касается преступлений, совершенных против государства, в частности:
• саботажа;
• содействия иностранному государству во враждебной деятельности;
• финансирования деятельности, направленной против конституционного строя Грузии и соображений национальной безопасности;
• и призывов к изменению конституционного строя Грузии путем насилия или свержения государственной власти.
