Генпрокурор: В рамках акций насильственные группы действовали согласованно

Акции за короткое время вышли за рамки, установленные законом – насильственные группы действовали по взаимному согласованию и систематически поддерживали коммуникацию друг с другом посредством т.н. раций, которые, наряду с другими предметами, были изъяты в результате обыска в офисах оппозиционных партий, - об этом генеральный прокурор Георгий Гваракидзе заявил на брифинге, где стало известно, что прокуратура начала уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Ники Мелия, Зураба Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.



Как отметил Гваракидзе, координированно осуществлялись сбор и предоставление финансовых средств и материальных ресурсов насильственным группам, во что, наряду с политиками, активно были включены неправительственные организации и специально созданные для этой цели т.н. «фонды».



«Акции, начавшиеся у здания парламента, в короткий срок, вышли за рамки, установленные законом. Неоднократно имело место преднамеренное и организованное противостояние с полицией, в правоохранителей бросали т.н. «коктейли Молотова», легковоспламеняющиеся вещества. Действия насильников были скоординированы с вышеупомянутыми политиками.



В тоже время насильственные группы действовали по взаимному согласованию и систематически поддерживали коммуникацию друг с другом посредством т.н. раций, которые, наряду с другими предметами, были изъяты в результате обыска в офисах оппозиционных партий, в том числе, «Единого национального движения», «Дроа» и «Гирчи - больше свободы».



Начавшееся близ здания парламента 28 ноября 2024 года по призыву лидеров насильственное противостояние с полицейскими продолжалось в течение 6 дней. В результате насильственные группы нанесли ущерб здоровью 158 сотрудников правоохранительных органов, в том числе несколько из них получили тяжелые повреждения, подожгли комнаты в здании парламента, тем самым нанеся значительный ущерб зданию, а также подожгли специальную технику, принадлежащую полиции, уничтожили на проспекте Руставели недвижимое и движимое имущество, находящееся в государственной и частной собственности.



Параллельно с этим, координированно осуществлялись сбор и предоставление финансовых средств и материальных ресурсов насильственным группам, во что, наряду с политиками, активно были включены неправительственные организации и специально созданные для этой цели т.н. «фонды», которые, в свою очередь, получали финансирование от международных доноров», - отметил генеральный прокурор.





