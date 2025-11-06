Паспорт Грузии — самый сильный в регионе

Согласно последнему обновлению Индекса паспортов Хенли за 2025 год, у Грузии самый сильный паспорт среди стран региона. В частности, с грузинским паспортом можно без виз въезжать в 123 страны, что, согласно последнему обновлению, позволило стране занять 46-е место в рейтинге.



За паспортом Грузии следуют Россия и Турция. В частности, Россия заняла 50-е место с безвизовым въездом в 114 стран, а Турция — 51-е место с безвизовым въездом в 113 стран.



Что касается остальных стран, Азербайджан занимает 72-е место с безвизовым въездом в 71 страну. Далее в рейтинге следует Армения, занимающая 72-е место и предоставляющая безвизовый въезд в 67 стран.



Согласно рейтингу, десятка самых сильных паспортов мира выглядит следующим образом:



Сингапур — 193 безвизовых направления;

Южная Корея — 190 безвизовых направлений;

Япония — 189 безвизовых направлений;

Германия, Италия, Испания, Люксембург, Швейцария — 188 безвизовых направлений;

Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Ирландия, Нидерланды — 187 безвизовых направлений;

Греция, Венгрия, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Швеция — 186 безвизовых направлений;

Австралия, Чехия, Мальта, Польша — 185 безвизовых направлений;

Хорватия, Эстония, Словакия, Словения, ОАЭ, Великобритания — 184 безвизовых направления;

Канада — 183 безвизовых направления;

Латвия, Лихтенштейн — 182 безвизовых направления.



Рейтинг Henley Passport Index показывает, граждане каких стран могут въезжать в ту или иную страну без визы. Рейтинг основан на данных Международной ассоциации воздушного транспорта и включает 199 паспортов и 227 стран.





