Джапаридзе: «Грузинская мечта» ускоренно роет свою политическую могилу

06.11.2025 19:33





«Грузинская мечта» ускоренно роет свою политическую могилу, - об этом председатель политсовета партии «Лело - Сильная Грузия» Бадри Джапаридзе заявил журналистам у прокуратуры, где ему будет предъявлено обвинение в саботаже.



«Несколько дней назад мы отмечали 35 лет со дня проведения демократических выборов 1990 года. В течение этих 35 лет моей задачей всегда было оказывать сопротивление саботажу, насильственному свержению демократически избранной власти, которое имело место в 1992 году. Тогда я находился в здании парламента. Позже мой личный путь всегда был направлен на то, чтобы государство было защищено от саботажа и теперь власть, которая напрямую саботирует нашу страну, европейское будущее, - эта власть обвиняет нас в саботаже. Конечно, это выполнение прокуратурой политического задания, и задача в том, чтобы уничтожить политиков, политику, но я думаю, что тем самым «Грузинская мечта» ускоренно роет свою политическую могилу. Тот абсурд, который я услышал, что нас обвиняют в саботаже государства, это переворачивание реальности, поскольку реальность в том, что «Грузинская мечта» занимается саботажем в отношении государства. Наша задача - противостоять саботажу конституционными, мирными, политическими методами. Единственный способ сменить власть - это выборы, и эти выборы обязательно принесут мир в страну, объединят общество. Наша задача должна быть в том, чтобы успокоить общество и не усиливать, а искоренить противостояние», - заявил Джапаридзе.



Что касается другого обвиняемого, еще одного лидера «Лело - Сильная Грузия» Мамуки Хазарадзе, то он в прокуратуру не явился, поскольку не находится в Тбилиси.





