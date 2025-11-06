Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Глава МИД Грузии посетит Пекин по приглашению министра иностранных дел КНР


06.11.2025   20:23


Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили посетит Пекин по приглашению министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Об этом сообщает МИД Грузии.

По информации ведомства, в рамках официального визита Мака Бочоришвили проведет встречу со своим коллегой, главой МИД Китайской Народной Республики Ван И.

Перед визитом в Пекин Мака Бочоришвили вместе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и правительственной делегацией посетила Шанхай, где приняла участие в Международной выставке импорта. В этом году Грузия участвовала в выставке в качестве почетного гостя.


