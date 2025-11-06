Глава МИД Грузии посетит Пекин по приглашению министра иностранных дел КНР

06.11.2025 20:23





Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили посетит Пекин по приглашению министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Об этом сообщает МИД Грузии.



По информации ведомства, в рамках официального визита Мака Бочоришвили проведет встречу со своим коллегой, главой МИД Китайской Народной Республики Ван И.



Перед визитом в Пекин Мака Бочоришвили вместе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и правительственной делегацией посетила Шанхай, где приняла участие в Международной выставке импорта. В этом году Грузия участвовала в выставке в качестве почетного гостя.





