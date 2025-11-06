Андрей Сибига: Грузинской стороне не следует обижаться на свое отражение в зеркале

06.11.2025 23:52





Все причины низких результатов в процессе вступления Грузии в ЕС в Тбилиси, а не в Киеве, - об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в Х.



«Грузинской стороне не следует обижаться на свое отражение в зеркале. Все причины низких результатов в процессе вступления Грузии в ЕС - в Тбилиси, а не в Киеве. Что касается Украины, мы желаем дружескому грузинскому народу только одного: реализовать свои европейские стремления, несмотря на политику их нынешнего правительства. Грузия - это Европа, а не «русский мир»», - пишет Сибига.



Глава МИД Украины поделился в соцсети статьей Liga.net под заголовком: «Грузия обвиняет Украину в якобы препятствовании ее вступлению в Евросоюз», в которой цитируется заявление главы МИД Грузии Маки Бочоришвили журналистам.



«Процесс интеграции Грузии в Европейский Союз и получения статуса кандидата определенным образом сопровождался негативным отношением Украины – чтобы Грузия не получила этого статуса. Мы собственными глазами видели, какие кампании проводились в 2022-2023 годах... Украина в разных формах выступала против евроинтеграции Грузии. Это происходило открыто, и все мы об этом знаем», - заявила Мака Бочоришвили.





