Джо Уилсон: Новые политически мотивированные обвинения в отношении лидеров оппозиции чудовищны


07.11.2025   10:39


Даже по стандартам «Грузинской мечты», новые политически мотивированные обвинения в отношении лидеров оппозиции со стороны режима - чудовищны, - об этом в социальной сети Х пишет американский конгрессмен Джо Уилсон.

«Это больное поведение отражает тактику их покровителей в Москве и Пекине. Антиамериканский режим «Грузинской мечты» предает свой народ в пользу Москвы, Тегерана и Пекина», - заявил Уилсон.

Напомним, что Генеральная прокуратура Грузии начала уголовное преследование Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Ники Мелия, Зураба Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. По информации прокуратуры, дело касается преступлений против государства, а в частности: саботажа, помощи во враждебной деятельности иностранного государства, финансирования деятельности, направленной против конституционного строя и основ национальной безопасности и призывов к силовой смене конституционного строя или свержению государственных властей Грузии.


