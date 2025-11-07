Джо Уилсон: Новые политически мотивированные обвинения в отношении лидеров оппозиции чудовищны

07.11.2025 10:39





Даже по стандартам «Грузинской мечты», новые политически мотивированные обвинения в отношении лидеров оппозиции со стороны режима - чудовищны, - об этом в социальной сети Х пишет американский конгрессмен Джо Уилсон.



«Это больное поведение отражает тактику их покровителей в Москве и Пекине. Антиамериканский режим «Грузинской мечты» предает свой народ в пользу Москвы, Тегерана и Пекина», - заявил Уилсон.



Напомним, что Генеральная прокуратура Грузии начала уголовное преследование Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Ники Мелия, Зураба Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. По информации прокуратуры, дело касается преступлений против государства, а в частности: саботажа, помощи во враждебной деятельности иностранного государства, финансирования деятельности, направленной против конституционного строя и основ национальной безопасности и призывов к силовой смене конституционного строя или свержению государственных властей Грузии.





