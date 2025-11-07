Саакашвили: Есть две, цивилизационно разделённые Грузии

07.11.2025 10:45





«С одной стороны мы — цивилизация, а с другой — полные варвары; с этой стороны — Европа, с той — Россия и Азия; с этой стороны — прогресс, с той — полное отставание; с этой — мышление, с той — единое мнение; с этой — добро, с той — зло», — пишет бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в соцсети.



«Скажем правде в глаза.



Больше не существует единой Грузии. Есть две, цивилизационно разделённые Грузии. Первая — это люди, которые любят страну, ненавидят Россию, хотят в Европу, желают вернуть наши оккупированные территории, поддерживают демократию и свободные выборы. У них есть чувство достоинства и гордости. Эти грузины трудолюбивы, образованы, боеспособны.



С этой стороны — Анцухелидзе, герои Шиндиси, Татунашвили, Каха Бендукидзе, глаза, полные решимости, бесстрашная молодёжь, выходящая на улицы, Аза Чилачава, идущая в тюрьму с высоко поднятой головой.



Иванишвили же окончательно сформировал вторую Грузию. Жителями этой Грузии являются мракобесы, биржевики, лжецы, невероятно тупые, злобные, трусливые, жадные и коррумпированные, их отличает рабское отношение к отцу-спасителю и к России. Они даже не могут представить, что стране нужна защита, и готовы сдаться первому же захватчику.



Для «грузинов» традиция означает «грузинский родной понт», они питались и питаются ненавистью и «сюжетами» канала «Имеди», у них нет никакой исторической памяти, и они слепо принимают то, что им в конкретный день подаст русско-картельная пропаганда.



У них нет ни капли эмпатии, они полностью бессердечны к соотечественникам.



Нужно понять одно — мы и они не сможем жить в одной стране. Налицо очень глубокая несовместимость и настоящий гражданский конфликт.



Хорошая новость в том, что к первой категории грузинов мы относимся намного больше; плохая — что пока у грузинских рабов гораздо больше денег, у них есть сила, и за ними стоит Россия.



Поэтому грузинам нужно убивать силу, ещё больше мужества и скинуть ярмо грузинов.



После победы у нас впереди длительный процесс дегрузинизации, чтобы никогда больше не допустить их возврата.



Я не сомневаюсь, что мы обязательно победим. Дело в том, что с одной стороны мы — цивилизация, а с другой — полные варвары. С этой стороны — Европа, с той — Россия и Азия; с этой — прогресс, с той — полное отставание; с этой — мышление, с той — единое мнение; и, наконец, с этой — добро, а с той — зло.



Мы отличаемся манерой речи и лексикой, жестикуляцией, пониманием и недопониманием. Выражением глаз, мы отличаемся антропологически — здесь трудовой народ, там — классические паразиты; здесь гуманизм, там — садизм; здесь лёгкость, там — комплексы.



Так что перестаньте говорить, будто мы все едины, на данном этапе наше и их примирение невозможно.



По сути, единственное, что нас объединяет с грузинами, — это, вероятно, то, что нам нравятся одинаковые блюда и природа Грузии, и больше — ничего!



Там тьма и зло, которые нужно победить, и мы победим!», — пишет Михаил Саакашвили.







