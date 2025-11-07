Кобахидзе: У нас прозападное видение, наша цель - стать членом Евросоюза

«У нас прозападное видение, и наша цель — стать полноправным членом Евросоюза. Это очень стратегическая и совершенно ясная цель», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу TRT World.



Премьер ответил на вопрос, придётся ли правительству Грузии делать сложный выбор между более тесными отношениями с Евросоюзом, Россией, Китаем или Соединёнными Штатами.



«Я не думаю, что нам придётся делать какой-то особый выбор. У нас прозападное видение, и наша цель — стать полноправным членом Евросоюза. Это очень стратегическая и совершенно ясная цель.



Я также считаю крайне важным, чтобы Европейский союз использовал роль Грузии для расширения сотрудничества с Востоком. Сейчас мы видим, что ЕС сталкивается с огромными экономическими проблемами. В 2008 году доля ЕС в мировой экономике составляла 30 %, а сейчас — лишь 17,5 %. Как видите, экономические трудности для Евросоюза весьма серьёзны.



С 2021 года ЕС утратил доступ к российскому рынку, который был для него экономически значимым, а также к дешёвым природным ресурсам. В этих условиях, конечно, Евросоюз должен стремиться к расширению экономического сотрудничества с Востоком, с азиатским рынком. И Грузия может сыграть в этом отношении очень важную роль для Европейского союза.



Таким образом, не только Грузия может получить выгоду от вступления в ЕС, но и сам Евросоюз, я уверен, сможет извлечь пользу из членства Грузии в объединении. Именно поэтому я надеюсь, что в конечном итоге в отношении Грузии будут приняты прагматичные решения», — заявил глава правительства.







