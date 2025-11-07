Кобахидзе: Мы готовы восстановить стратегическое партнерство с США с чистого листа

07.11.2025 13:28





«В определённой степени мы обеспокоены тем, что санкции до сих пор не сняты и что со стороны США наблюдается своего рода молчание в отношении Грузии. Однако мы остаёмся настроены оптимистично — наше предложение находится на столе, и это предложение заключается в восстановлении стратегического партнёрства. Мы и дальше будем терпеливо ждать их ответа», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу TRT World.



По словам главы правительства, у Грузии есть очень чёткая позиция в отношении сотрудничества с Соединёнными Штатами:



«Мы говорим — и я лично неоднократно подчёркивал, — что готовы восстановить наше стратегическое партнёрство с США с чистого листа, на основе очень ясного и конкретного плана. Предыдущее руководство США было крайне агрессивным по отношению к грузинскому народу и, соответственно, к правительству Грузии. Администрация Байдена решила приостановить стратегическое партнёрство с Грузией после избрания президента Трампа — за короткое время до его инаугурации.



Ещё раз подчеркну: в наших интересах — восстановление стратегического партнёрства с Соединёнными Штатами, и мы терпеливо ждём их позиции по этому вопросу. Мы остаёмся оптимистами. Конечно, в определённой степени нас тревожит то, что санкции не сняты и что со стороны США в целом наблюдается некая тишина в отношении Грузии. Да, мы обеспокоены, но всё же сохраняем оптимизм. Наше предложение находится на столе — это восстановление стратегического партнёрства, и мы терпеливо будем ожидать их ответа», — заявил Ираклий Кобахидзе.







