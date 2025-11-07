Кобахидзе рассказал об усилиях правительства для поддержки позитивного имиджа ЕС в Грузии

Правительство делает все возможное для поддержки позитивного восприятия и доверия к Евросоюзу среди граждан Грузии. Об этом грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил в интервью телеканалу TRT World, сообщает "Новости-Грузия".



«Мы по сути настроены прозападно – как правительство, так и народ. Если посмотреть на опросы общественного мнения, то, к сожалению, последние действия европейской бюрократии несколько подорвали доверие людей к Евросоюзу, однако поддержка все-таки еще очень высока, и мы делаем все возможное, чтобы сохранить это настроение в грузинском обществе, сохранить позитивное отношение к Евросоюзу, несмотря на все эти несправедливые действия европейской бюрократии», – приводит цитату Кобахидзе Общественный вещатель Грузии.



Последнее исследование Евросоюза в странах Восточного соседства показало, что большинство грузин по-прежнему желают евроинтеграции своей страны, однако доверие к сообществу постепенно снижается.



Смену настроений в грузинском обществе фиксируют на фоне резкого похолодания в отношениях правительства «Грузинской мечты» с Брюсселем. ЕС де-факто приостановил процесс вступления страны из-за отката от демократии, в Тбилиси ответили тем, что вопрос открытия переговоров по членству снимают как минимум до 2028 года.



Хотя сегодня первые лица страны декларируют стремление привести страну в Евросоюз, их заявления сопровождаются завуалированной критикой Брюсселя – обвинениями в двойных стандартах в адрес абстрактной «европейской бюрократии» и желании устроить революцию в Грузии руками несуществующей «партии глобальной войны». В ЕС считают это «антизападной пропагандой».





