Кобахидзе: Я не хочу отвечать господину Зеленскому, так как он президент страны, находящейся в войне

07.11.2025 15:18





Правительство Украины на высшем уровне требовало от нас вовлечения в войну против России, - указанное заявление в интервью TRT WORLD сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



На вопрос, о заявлении президента Украины по Грузии с трибуны ООН, глава правительства Грузии отметил, что не хочет отвечать Зеленскому, так как тот является президентом страны, находящейся в войне.



«Я не хочу отвечать господину Зеленскому, так как он президент страны, находящейся в войне, однако, должен сказать, что правительство Украины на высшем уровне требовало от нас вовлечения в войну против России. Например, могу вам напомнить заявления секретаря Совбеза Украины, главного советника Зеленского и многих других. Они явно, очень четко требовали от нас вовлечения в войну против России, и мы им отказали. В данном случае факты таковы», – заявил премьер.



На вопрос, почему Грузия отказалась, грузинский премьер ответил, что власти хотят сохранить мир, так как это является требованием грузинского общества, а власти несут ответственность перед обществом.



«Это было четкое заявление об открытии второго фронта в Грузии и, представьте, это бы полностью уничтожило нашу страны. Мы – маленькая страна, с населением меньше 4 миллионов. За последние 35 лет в нашей стране мы оказались перед многими войнами, 4 разными войнами, 4 отличающимися друг от друга войнами. Мы хотим сохранить мир, это требование нашего общества, а мы ответственны перед нашим обществом», – заявил Кобахидзе.



Вместе с тем, премьер-министр Грузии отметил, что войну между Россией и Украиной можно было избежать, однако «международное сообщество сделало немного для того, чтобы полностью сконцентрироваться на этом».





