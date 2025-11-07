|
Мака Бочоришвили встретилась с министром иностранных дел Китайской Народной
07.11.2025 17:43
В рамках официального визита в Пекин министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.
Согласно информации ведомства, на встрече стороны обсудили вопросы двустороннего партнёрства между Грузией и Китаем.
«Мака Бочоришвили поблагодарила своего китайского коллегу за приглашение Грузии в качестве почётного гостя на Китайской международной выставке импорта и за высокий уровень приёма. В ходе беседы также было отмечено значение активизации отношений в сферах экономики, образования, науки, культуры и туризма.
Особое внимание было уделено роли Кавказского региона и возможностям полного использования потенциала связности. В этом контексте была подчеркнута особая роль Грузии в развитии «Среднего коридора».
Стороны обсудили динамику торгово-экономических связей, значение соглашения о свободной торговле и перспективы дальнейшего сотрудничества. На встрече была подчёркнута поддержка со стороны Китая территориальной целостности и суверенитета Грузии, а со стороны Грузии — принципа »единого Китая».
Отмечается, что это был первый за последние 10 лет официальный визит министра иностранных дел Грузии в Китай и первая с 2019 года двусторонняя встреча министров иностранных дел двух стран», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Грузии.
