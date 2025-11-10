Посол Грузии в Индонезии Торнике Нозадзе вручил верительные грамоты президенту Индонезии

10.11.2025 11:38





Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Индонезия Торнике Нозадзе вручил верительные грамоты президенту Республики Индонезия Прабово Субианто. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.



По их информации, церемония вручения верительных грамот состоялась в президентском дворце в Джакарте.



В ходе встречи, проведённой в рамках церемонии, стороны обсудили дружественные отношения и рабочие связи между двумя странами, а также выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества по различным направлениям.



После вручения грамот посол Грузии рассказал представителям местных СМИ о динамике отношений между Грузией и Индонезией.





