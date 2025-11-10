Спикер парламента Грузии призвал Брюссель уважать европейские ценности

Говоря о сложных отношениях между Грузией и Евросоюзом, нельзя забывать о первоисточнике этой данности, который лежит на ладони, - об этом пишет председатель парламента Шалва Папуашвили.



Как отмечает председатель парламента, Брюссель сегодня отдалился от наших общих европейских ценностей, главная из которых - уважение к демократии.



Невозможно уважать демократию, то есть власть народа, и одновременно вмешиваться в выбор других народов. То, как и с какой интенсивностью Брюссель и некоторые его послы вмешались в выборы 2024 года, является нарушением как Устава ООН, так и Венской конвенции, то есть международного порядка, основанного на правилах.



Невозможно уважать демократию, то есть власть народа, и одновременно вмешиваться в выбор других народов. То, как и с какой интенсивностью Брюссель и некоторые его послы вмешались в выборы 2024 года, является нарушением как Устава ООН, так и Венской конвенции, то есть международного порядка, основанного на правилах.



Невозможно уважать демократию и игнорировать закон и правосудие. Брюссель более чем достаточно проигрывал грузинскому правосудию, чтобы сегодня с таким высокомерием не одобрять его решения. Напомним, что Брюссель потерпел поражение по делу Саакашвили, по делу Мелия, по делу Гварамия, абсолютно по всем делам, которые некоторые недобросовестные бюрократы Брюсселя объявили политическим приговором. Страсбург сказал: Брюссель лгал, а грузинское правосудие было правым.



И наконец, невозможно уважать демократию и не дистанцироваться от политически мотивированных преступлений. Заученное отсутствие ответа посла ЕС на вопрос об осуждении насилия 4 октября показывает тот ценностный тупик, в который Брюссель завёл себя своими руками. Современная Европа не только не дистанцируется от насилия, а открыто стоит на стороне насильников.



Путь ясен, выход очевиден. Путь восстановления отношений с грузинским народом со стороны Брюсселя проходит через уважение европейских ценностей. Если Брюссель хочет вернуться к европейским ценностям, первый шаг - это признание и уважение демократии», -пишет Папуашвили.





