«Единое национальное движение» начинает процесс конституционного судопроизводства против «Грузинской мечты»


10.11.2025   12:46


«Единое национальное движение» начинает процесс конституционного судопроизводства против «Грузинской мечты». Об этом на сегодняшнем брифинге заявил один из лидеров «Единого национального движения» Леван Бежашвили.

По его словам, этот процесс будет иметь решающее значение на этапе осуществления дальнейшего судопроизводства в Страсбургском суде.

«Руководство партии приняло решение, и «Единое национальное движение» начинает процесс конституционного судопроизводства против «Грузинской мечты». Захватив власть и сфальсифицировав выборы, нелегитимный парламент «Мечты» создал законодательство, по которому преследуются все, кто имеет иное мнение - как простые протестующие, гражданские активисты, гражданские организации, телеканалы, и теперь настало время упразднить партии. Поэтому мы, несмотря на то, что не имеем надежды на Конституционный суд «Грузинской мечты», который захвачен и в последние годы выполняет только политические задания, по просьбе и требованию наших международных партнёров и юридического сообщества мы начинаем конституционное судопроизводство, потому что этот процесс будет иметь решающее значение на этапе дальнейшего судопроизводства в Европейском суде в Страсбурге. Мы начинаем подачу конституционных исков против «Грузинской мечты» в несколько этапов - на первом этапе будет обжаловано, и соответствующий иск уже подан в Конституционный суд в связи с обжалованием заключения комиссии Цулукиани по т.н. измене», – заявил Бежашвили.


