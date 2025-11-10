Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Шарманашвили: Мы не нападали на посла Германии, мы указывали, что его поведение нарушает Венскую конвенцию


10.11.2025   12:57


«Мы не нападали на посла Германии, мы указывали ему на то, что его действия нарушали Венскую конвенцию. Наше поведение будет зависеть от его поведения. Если он вернётся к нормальному режиму работы, с нашей стороны будет только содействие», — заявил член парламентского большинства Тенгиз Шарманашвили в интервью «Первому каналу Грузии».

По его словам, станет известно, какие конкретные указания посол получит от Министерства иностранных дел Германии после проведённых консультаций.

«Заранее это сказать сложно, но в первые же месяцы станет ясно, какие поручения он получит и как должен вести себя в Грузии. Надеюсь, что Венская конвенция будет соблюдена и отношения между Грузией и Германией вернутся в нормальное русло. Мы не нападали на посла Германии — мы указывали ему на нарушение Венской конвенции. Посол не должен входить в конфликт интересов с политической организацией, тем более — арендовать у неё дом и сопровождать её на встречах в ходе предвыборной кампании. Нападение — это когда кому-то необоснованно что-то указываешь. Мы же давали ему обоснованное замечание. Наше поведение будет зависеть от его действий. Если он вернётся к нормальному режиму, с нашей стороны будет лишь содействие», — заявил Шарманашвили.


