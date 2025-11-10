Шарманашвили: Мы не нападали на посла Германии, мы указывали, что его поведение нарушает Венскую конвенцию

«Мы не нападали на посла Германии, мы указывали ему на то, что его действия нарушали Венскую конвенцию. Наше поведение будет зависеть от его поведения. Если он вернётся к нормальному режиму работы, с нашей стороны будет только содействие», — заявил член парламентского большинства Тенгиз Шарманашвили в интервью «Первому каналу Грузии».



По его словам, станет известно, какие конкретные указания посол получит от Министерства иностранных дел Германии после проведённых консультаций.



«Заранее это сказать сложно, но в первые же месяцы станет ясно, какие поручения он получит и как должен вести себя в Грузии. Надеюсь, что Венская конвенция будет соблюдена и отношения между Грузией и Германией вернутся в нормальное русло. Мы не нападали на посла Германии — мы указывали ему на нарушение Венской конвенции. Посол не должен входить в конфликт интересов с политической организацией, тем более — арендовать у неё дом и сопровождать её на встречах в ходе предвыборной кампании. Нападение — это когда кому-то необоснованно что-то указываешь. Мы же давали ему обоснованное замечание. Наше поведение будет зависеть от его действий. Если он вернётся к нормальному режиму, с нашей стороны будет лишь содействие», — заявил Шарманашвили.







