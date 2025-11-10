|
|
|
Делегация ПАСЕ проводит встречи в Тбилиси
10.11.2025 13:57
Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проводит встречи с представителями гражданского сектора в Тбилиси. По словам директора «Справедливых выборов» Левана Натрошвили, стороны обсудят текущую ситуацию в Грузии, ситуацию с правами человека.
«Это обычный визит, который периодически проводится в Грузии. Они интересуются ситуацией с правами человека. Этому и посвящена встреча. Их интересует ситуация в разных направлениях: гражданский сектор, защита прав человека, СМИ и прочее.
Вопросы были о положении гражданских организаций — как нам удается продолжать работу, какова ситуация в секторе, какие ограничения существуют в стране. Мы описали тяжелую ситуацию, которая сложилась в стране», — сказал Натрошвили.
Сегодня же делегация ПАСЕ встретится с представтелями оппозиции Грузии.
Напомним, ранее содокладчики ПАСЕ по мониторингу Грузии призвали «Грузинскую мечту» пересмотреть иск по запрету трех оппозиционных партий. В заявлении говорится, что запрет «демократической оппозиции фактически приведет к установлению однопартийной диктатуры и будет несовместим с членством в Совете Европы».
Эдит Эстрелла и Сабина Чудич выразили глубокую обеспокоенность в связи с обращением правящего большинства в Конституционный суд с иском и напомнили резолюцию Ассамблеи о защите демократии и верховенства закона в Грузии.
Тогда и было заявлено, что до конца 2025 года делегация ПАСЕ прибудет в Тбилиси.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна