Делегация ПАСЕ проводит встречи в Тбилиси

10.11.2025 13:57





Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проводит встречи с представителями гражданского сектора в Тбилиси. По словам директора «Справедливых выборов» Левана Натрошвили, стороны обсудят текущую ситуацию в Грузии, ситуацию с правами человека.



«Это обычный визит, который периодически проводится в Грузии. Они интересуются ситуацией с правами человека. Этому и посвящена встреча. Их интересует ситуация в разных направлениях: гражданский сектор, защита прав человека, СМИ и прочее.



Вопросы были о положении гражданских организаций — как нам удается продолжать работу, какова ситуация в секторе, какие ограничения существуют в стране. Мы описали тяжелую ситуацию, которая сложилась в стране», — сказал Натрошвили.



Сегодня же делегация ПАСЕ встретится с представтелями оппозиции Грузии.



Напомним, ранее содокладчики ПАСЕ по мониторингу Грузии призвали «Грузинскую мечту» пересмотреть иск по запрету трех оппозиционных партий. В заявлении говорится, что запрет «демократической оппозиции фактически приведет к установлению однопартийной диктатуры и будет несовместим с членством в Совете Европы».



Эдит Эстрелла и Сабина Чудич выразили глубокую обеспокоенность в связи с обращением правящего большинства в Конституционный суд с иском и напомнили резолюцию Ассамблеи о защите демократии и верховенства закона в Грузии.



Тогда и было заявлено, что до конца 2025 года делегация ПАСЕ прибудет в Тбилиси.





