Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Делегация ПАСЕ проводит встречи в Тбилиси


10.11.2025   13:57


Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проводит встречи с представителями гражданского сектора в Тбилиси. По словам директора «Справедливых выборов» Левана Натрошвили, стороны обсудят текущую ситуацию в Грузии, ситуацию с правами человека.

«Это обычный визит, который периодически проводится в Грузии. Они интересуются ситуацией с правами человека. Этому и посвящена встреча. Их интересует ситуация в разных направлениях: гражданский сектор, защита прав человека, СМИ и прочее.

Вопросы были о положении гражданских организаций — как нам удается продолжать работу, какова ситуация в секторе, какие ограничения существуют в стране. Мы описали тяжелую ситуацию, которая сложилась в стране», — сказал Натрошвили.

Сегодня же делегация ПАСЕ встретится с представтелями оппозиции Грузии.

Напомним, ранее содокладчики ПАСЕ по мониторингу Грузии призвали «Грузинскую мечту» пересмотреть иск по запрету трех оппозиционных партий. В заявлении говорится, что запрет «демократической оппозиции фактически приведет к установлению однопартийной диктатуры и будет несовместим с членством в Совете Европы».

Эдит Эстрелла и Сабина Чудич выразили глубокую обеспокоенность в связи с обращением правящего большинства в Конституционный суд с иском и напомнили резолюцию Ассамблеи о защите демократии и верховенства закона в Грузии.

Тогда и было заявлено, что до конца 2025 года делегация ПАСЕ прибудет в Тбилиси.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна